Ο Δήμος Ελασσόνας στηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ελασσόνας ενέκρινε κατά την τελευταία συνεδρίασή του ψήφισμα για τη θεσμική διασφάλιση και ενίσχυση των Κέντρων Πρόληψης, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στις δομές πρόληψης και στους εργαζομένους τους.

Με το ψήφισμα αναδεικνύεται η σημαντική προσφορά των Κέντρων Πρόληψης στην προαγωγή της ψυχικής υγείας, την πρόληψη των εξαρτήσεων και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο έργο που επιτελούν διαχρονικά στις τοπικές κοινωνίες, μέσα από δράσεις και παρεμβάσεις που απευθύνονται σε μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και την ευρύτερη κοινότητα.

Παράλληλα, επισημαίνεται η ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, της επαρκούς και σταθερής χρηματοδότησής τους, καθώς και της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού τους, ώστε να συνεχίσουν να παρέχουν ουσιαστικές υπηρεσίες πρόληψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους πολίτες.

Ο Δήμος Ελασσόνας τονίζει ότι οι δομές πρόληψης αποτελούν βασικό πυλώνα στήριξης της τοπικής κοινωνίας και της δημόσιας υγείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ενδυνάμωση των πολιτών.