Ο Δήμος Ελασσόνας στη συνάντηση φορέων για τα Κέντρα Πρόληψης και το Εργαστήρι Ζωής Θεσσαλίας

Στη συνάντηση φορέων για τα Κέντρα Πρόληψης Θεσσαλίας και το Εργαστήρι Ζωής, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 στην αίθουσα του Νέου Διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, συμμετείχε ο Δήμος Ελασσόνας, εκπροσωπούμενος από την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα.

Η συνάντηση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα, με αντικείμενο τη στήριξη της λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης της Θεσσαλίας και του Εργαστηρίου Ζωής του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Λάρισας, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν τα Κέντρα Πρόληψης στην τοπική κοινωνία, καθώς αποτελούν δομές που προάγουν την εκπαίδευση, την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση, τη δημιουργικότητα και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Μέσα από τις δράσεις τους προσφέρουν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες σε παιδιά, εφήβους, νέους, ενήλικες και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας κ. Ευφροσύνη Καρκαβανίδου – Σκρέτα υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της συνεργασίας όλων των θεσμικών φορέων, επισημαίνοντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να στηρίζει πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τους πολίτες και καλλιεργούν κουλτούρα συμμετοχής, αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης.

Κοινή διαπίστωση των συμμετεχόντων ήταν ότι η στενή συνεργασία μεταξύ Δήμων, Περιφέρειας, εκπαιδευτικών φορέων και κοινωνικών δομών μπορεί να πολλαπλασιάσει τα οφέλη των προγραμμάτων πρόληψης και να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες της Θεσσαλίας.

Ο Δήμος Ελασσόνας παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στην υποστήριξη δράσεων που προάγουν την πρόληψη, την εκπαίδευση και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας στη δημιουργία κοινοτήτων με περισσότερη γνώση, συμμετοχή, αλληλεγγύη και ποιότητα ζωής.