Ο Δήμος Ελασσόνας στο Συμπόσιο Αδελφοποιημένων Πόλεων στο Μεσολόγγι

Με ενεργή παρουσία και θεσμική εκπροσώπηση, ο Δήμος Ελασσόνας συμμετείχε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 στο Συμπόσιο Αδελφοποιημένων Πόλεων που πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, στο πλαίσιο της ιστορικής θεμελίωσης του Διεθνούς Δικτύου Πόλεων και Φορέων Φιλελληνισμού, ενός νέου θεσμού διεθνούς εμβέλειας με έδρα την Ιερά Πόλη.

Τον Δήμο Ελασσόνας εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή συμφώνου αδελφοποίησης και την ένταξη του Δήμου στο Διεθνές Δίκτυο.

Ιδιαίτερη σημασία για τον Δήμο Ελασσόνας έχει η ιστορική σύνδεση των δύο περιοχών, καθώς ο Ιωσήφ Ρωγών, μία από τις εμβληματικές μορφές της ηρωικής Εξόδου του Μεσολογγίου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Τσαριτσάνη Ελασσόνας. Ο Επίσκοπος Ιωσήφ συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία της Εξόδου, ευλόγησε τους αγωνιστές και θυσίασε τη ζωή του για το ιδανικό της ελευθερίας, συνδέοντας διαχρονικά τις δύο πόλεις με δεσμούς ιστορικής μνήμης και κοινού αγώνα.

Την ιδιαίτερη βαρύτητα της πρωτοβουλίας υπογράμμισαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κ. Σπυρίδων Διαμαντόπουλος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ.κ. Δαμασκηνός, καθώς και εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της Περιφέρειας και θεσμικών φορέων της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση αδελφοποίησης με τους Δήμους Αθηναίων, Αργοστολίου, Άργους–Μυκηνών, Βοΐου, Βύρωνα, Ελασσόνας, Ιθάκης, Καραϊσκάκη, Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, Ναυπλίου, Πύλου–Νέστορος, Σερρών και Σπετσών, ενώ παράλληλα εκπροσωπήθηκαν οι Δήμοι Γρεβενών, Κερύνειας, Ζαλόγγου, Πρέβεζας, Κορίνθου, Θέρμου, Τρίπολης, Χίου, Κάσου και η Κοινότητα Κοίλης (Πάφος).

Στόχος του Δικτύου είναι η δημιουργία ενός μόνιμου διεθνούς πλαισίου συνεργασίας μεταξύ πόλεων και φορέων που υπηρετούν τις αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, όπως αυτές αναδείχθηκαν μέσα από το φιλελληνικό κίνημα. Το Δίκτυο θα συνεδριάζει ανά διετία και θα αναπτύσσει τη δράση του στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενισχύοντας τη διαδημοτική συνεργασία και την εξωστρέφεια.

Στο επόμενο στάδιο προβλέπεται η συγκρότηση του Forum Οικουμενικότητας, ενός θεσμού διεθνούς χαρακτήρα, που θα λειτουργήσει ως σταθερό σημείο συνάντησης, διαλόγου και συνεργειών για όλα τα μέλη του Δικτύου.

Η συμμετοχή του Δήμου Ελασσόνας στο Διεθνές Δίκτυο Πόλεων και Φορέων Φιλελληνισμού σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα εξωστρέφειας και συνεργασίας, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία του Δήμου και αναδεικνύοντας την ιστορική και πολιτιστική του ταυτότητα μέσα από κοινές δράσεις και πρωτοβουλίες με διεθνή προοπτική.