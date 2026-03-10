Ο Δήμος Κιλελέρ απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς της επικής μάχης του υψώματος 731

Στις εκδηλώσεις για την 85η επέτειο της επικής μάχης στο ύψωμα 731, που πραγματοποιήθηκαν στο χώρο του μνημείου, παραβρέθηκε και κατέθεσε στεφάνι ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κιλελέρ Τριαντάφυλλος Τσινούλης, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Θανάση Νασιακόπουλο.

Στο χαιρετισμό του ο Αντιδήμαρχος ανέφερε τα εξής: «Συγκεντρωθήκαμε σήμερα μπροστά σε αυτό το Μνημείο για να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής σε εκείνους που, με το αίμα και την αυταπάρνησή τους, σφράγισαν την πορεία της πατρίδας μας. Το Ύψωμα 731 δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό τοπωνύμιο· είναι το διαχρονικό ορόσημο της ελληνικής ανδρείας και το σύμβολο της νίκης του πνεύματος έναντι της υλικής υπεροπλίας. Το έπος αυτό δεν υπήρξε τυχαίο.

Ήταν η φυσική συνέχεια της εθνικής αφύπνισης και της μεθοδικής προετοιμασίας που είχε προηγηθεί. Δεν λησμονούμε ότι οι ήρωες του ’40 και του ’41 βρήκαν το σθένος να αντιπαραταχθούν στις αυτοκρατορίες της εποχής, εμπνευσμένοι από το στιβαρό “ΟΧΙ” που εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς. Ήταν εκείνη η ιστορική απόφαση της 28ης Οκτωβρίου, που μετουσίωσε τη θέληση του ελληνικού λαού σε πράξη εθνικής κυριαρχίας και προετοίμασε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας να γράψουν χρυσές σελίδες δόξας στα χιονισμένα βουνά της Βορείου Ηπείρου.

Τον Μάρτιο του 1941, οι άνδρες του 5ου Συντάγματος Τρικάλων και της Ι Μεραρχίας, υπό την εμπνευσμένη ηγεσία του Ταγματάρχη Δημητρίου Κασλά, έγιναν ο κυματοθραύστης της φασιστικής αλαζονείας. Όμως, το μήνυμα του 731 παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ. Σε μια εποχή όπου οι διεθνείς ισορροπίες κλονίζονται και δεχόμαστε συνεχείς πιέσεις που στοχεύουν στη συμπίεση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, το παράδειγμα των ηρώων μας δείχνει τον δρόμο. Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται, οφείλουμε να παραμένουμε σε διαρκή εγρήγορση, θωρακίζοντας την πατρίδα μας απέναντι σε κάθε επιβουλή, ορατή ή αόρατη. Η ιστορία μας διδάσκει ότι η Ελλάδα μεγαλουργεί μόνο όταν αρνείται τον συμβιβασμό στην υποταγή.

Το μνημείο αυτό, εδώ στα Τρίκαλα, στέκει ως διαρκής υπενθύμιση του χρέους μας. Η θυσία των ηρώων του ’41 μας διδάσκει ότι η εθνική ομοψυχία, η πίστη στα ιδανικά και η στρατιωτική ισχύς είναι οι μόνες εγγυήσεις για ένα ασφαλές και κυρίαρχο μέλλον. Σκύβουμε ευλαβικά το γόνυ μπροστά στους πεσόντες μας. Η δόξα τους είναι αιώνια και το παράδειγμά τους αποτελεί την ιερή παρακαταθήκη που οφείλουμε να παραδώσουμε αλώβητη στις επόμενες γενιές. Ζήτω το Έθνος! Ζήτω οι Ένοπλες Δυνάμεις! Αθάνατοι!»