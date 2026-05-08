Ο Δήμος Κιλελέρ για τον καθαρισμό οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κιλελέρ ενημερώνει τους υπόχρεους αναφορικά με την επιτακτική ανάγκη προληπτικής θωράκισης της περιοχής μας, έναντι του κινδύνου πυρκαγιάς και στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας για την αντιπυρική περίοδο 2026 (1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου) και καλείτους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και φορείς του δημοσίου τομέα) οικοπέδων να φροντίσουν για τον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους μέχρι 15 Ιουνίου 2026 και συντήρηση αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

• Υλοτομία και Απομάκρυνση: Ξερά ή σπασμένα δέντρα/κλαδιά, καθώς και κλαδιά σε άμεση επαφή με κτίσματα.

• Διαχείριση Φυτικής Ύλης: Απομάκρυνση ξηρών χόρτων, φύλλων, πευκοβελονών και κλαδεμάτων (ακόμη και θρυμματισμένων).

• Αποκλάδωση : Καθαρισμός της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από το έδαφος, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

• Αραίωση Βλάστησης: Δημιουργία αποστάσεων μεταξύ θάμνων για τη διακοπή της οριζόντιας συνέχειας της καύσιμης ύλης.

• Απομάκρυνση Εύφλεκτων Υλικών: Συλλογή εγκαταλελειμμένων απορριμμάτων, δοχείων καυσίμων, ελαστικών, ξυλείας και λοιπών αντικειμένων.

• Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Προειδοποίηση: Η εναπόθεση προϊόντων καθαρισμού σε πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους απαγορεύεται αυστηρά.

Εν συνεχεία , μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλουν Δήλωση ηλεκτρονικά έως 15 Ιουνίου 2026 :

• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: akatharista.apps.gov.gr.

• Απαιτούμενα Στοιχεία: Κωδικοί Taxisnet και Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ).

Κυρώσεις, Πρόστιμα και Ποινές Η μη συμμόρφωση επισύρει αυστηρές διοικητικές κυρώσεις και ποινικές διώξεις:

Είδος Παράβασης Διοικητικό Πρόστιμο / Ποινική Κύρωση

× Μη καθαρισμός ακινήτου 1€ ανά τ.μ. (Min: 200€ / Max: 2.000€) +Δαπάνη αυτεπάγγελτου καθαρισμού.

× Μη υποβολή δήλωσης 500€ πρόστιμο.

(χωρίς καθαρισμό)

× Μη υποβολή δήλωσης 100€ πρόστιμο.

(ενώ έχει γίνει ο καθαρισμός)

× Υποβολή ψευδούς δήλωσης 5.000€ πρόστιμο και φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών.

Η παρούσα Ανακοίνωση θεωρείται και ως προσωπική ειδοποίηση προς όλους τους πιο πάνω αναφερόμενους υπόχρεους.

Ο Δήμος Κιλελέρ, όπως κάθε χρόνο, προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του καθώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα του Δήμου Κιλελέρ.

Στο πλαίσιο δε του σχεδιασμού και της λήψης μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2026, την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ στη Νίκαια συνεδρίαση του Τοπικού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).