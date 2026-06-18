Ο Δήμος Κιλελέρ πέτυχε 100% κάλυψη δωρεάν ασύρματης πρόσβασης WiFi

Ο Δήμος Κιλελέρ ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανάπτυξη του δικτύου δωρεάν ασύρματης πρόσβασης WiFi, πετυχαίνοντας πλέον 100% κάλυψη στα προβλεπόμενα σημεία σε όλη την έκτασή του.

Η προσπάθεια αυτή υλοποιήθηκε σταδιακά και μεθοδικά, μέσα από συνδυασμό δημοτικών πόρων και χρηματοδοτικών εργαλείων.

Συγκεκριμένα, περίπου το 70% του δικτύου αναπτύχθηκε από τον Δήμο Κιλελέρ με ίδιους πόρους, ένα επιπλέον 20% υλοποιήθηκε μέσω του προγράμματος WiFi4EU, ενώ με το πρόγραμμα WiFi4GR καλύφθηκε το υπόλοιπο ποσοστό, εξασφαλίζοντας την πλήρη ανάπτυξη του δικτύου και την κάλυψη των τελευταίων «νεκρών σημείων».

Στο πλαίσιο του προγράμματος WiFi4GR, προστέθηκαν τα τελευταία σημεία πρόσβασης σταΒούναινα, τις Κοκκίνες, τη Γλαύκη και στον Πλατύκαμπο, στο Παλαιό Δημαρχείο και στο Νέο Διοικητήριο.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης ανέφερε τα εξής:

«Με την ολοκλήρωση των τελευταίων παρεμβάσεων, ο Δήμος Κιλελέρ διαθέτει πλέον ένα πλήρως ανεπτυγμένο δίκτυο δωρεάν WiFi, που εξυπηρετεί κατοίκους και επισκέπτες, ενισχύοντας την καθημερινή πρόσβαση στην πληροφορία, την επικοινωνία και τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερή στόχευση της δημοτικής αρχής στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος των πολιτών, αλλά και στη δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών υποδομών που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινότητες.

Με την κάλυψη και των τελευταίων σημείων, ο Δήμος Κιλελέρ κάνει ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό, διασφαλίζοντας ίσες δυνατότητες πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους.Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των δημοτών και ενισχύουν την ψηφιακή ανάπτυξη της τοπικής μας κοινωνίας».