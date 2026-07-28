Ο Δήμος Κιλελέρ προχωρά στην ασφαλτόστρωση δρόμων στη Νέα Λεύκη και στις Νέες Καρυές

Στην υλοποίηση μιας ακόμη παρέμβασης που ενισχύει τις υποδομές και βελτιώνει την καθημερινότητα των δημοτών προχωρά ο Δήμος Κιλελέρ, με την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμων στις Κοινότητες Νέας Λεύκης και Νέων Καρυών», συνολικού προϋπολογισμού 124.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελεί η ασφαλτόστρωση δρόμων στον οικισμό της Νέας Λεύκης συνολικού μήκους 1.000 μέτρων και μέσου πλάτους 5 μέτρων, καθώς και στον οικισμό των Νέων Καρυών δρόμου συνολικού μήκους 160 μέτρων και μέσου πλάτους 4 μέτρων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την εκσκαφή των υφιστάμενων χωματόδρομων σε μέσο βάθος 0,40 μέτρων, την επίχωση με κατάλληλα αδρανή υλικά λατομείου κατηγορίας Ε4, την κατασκευή υπόβασης με υλικό κατηγορίας 3Α πάχους 20 εκατοστών και την τελική επίστρωση με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκατοστών, ώστε να εξασφαλιστεί η αντοχή και η μακροχρόνια λειτουργικότητα του οδικού δικτύου.

Την πρόοδο του έργου είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει ο Δήμαρχος Κιλελέρ, Θανάσης Νασιακόπουλος συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Χρήστο Τσιχίτα και Ευάγγελο Παπαγιαννούλη, την Πρόεδρος της ΤΚ Νέας Λεύκης Μαρία Κουρεούδη και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Μετά το πέρας της επιστασίας έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η αναβάθμιση του οδικού δικτύου στις κοινότητές μας αποτελεί διαρκή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με το συγκεκριμένο έργο δίνουμε οριστική λύση σε δρόμους που για χρόνια δυσχέραιναν τις μετακινήσεις των κατοίκων και των επισκεπτών, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες. Οι παρεμβάσεις στη Νέα Λεύκη και στις Νέες Καρυές δεν αποτελούν απλώς τεχνικά έργα.

Είναι έργα που ενισχύουν την ασφάλεια, διευκολύνουν την καθημερινότητα, βελτιώνουν την πρόσβαση στις κατοικίες και στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και αναβαθμίζουν συνολικά την ποιότητα ζωής στις τοπικές κοινωνίες. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και υπευθυνότητα να επενδύουμε σε έργα ουσίας, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, με στόχο έναν Δήμο σύγχρονο, λειτουργικό και ισόρροπα αναπτυγμένο, όπου κάθε κοινότητα απολαμβάνει τις υποδομές που της αξίζουν».