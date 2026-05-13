Ο Δήμος Κιλελέρ στηρίζει τους πληττόμενους παραγωγούς κερασιών του Καλαμακίου

Ο Δήμος Κιλελέρ, μέσω του Αντιδημάρχου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Ευάγγελου Παπαγιαννούλη, εκφράζει την πλήρη στήριξή του προς τους παραγωγούς κερασιών της Τοπικής Κοινότητας Καλαμακίου, οι οποίοι επλήγησαν από τον παγετό της άνοιξης του 2025. Σε σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει τα ακόλουθα:

«Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες εκτιμήσεις από το τοπικό υποκατάστημα του ΕΛΓΑ και έχουν καταγραφεί τα πραγματικά ποσοστά ζημιάς για κάθε παραγωγό της ΤΚ Καλαμακίου του Δήμου Κιλελέρ. Τα πορίσματα αυτά αποτυπώνουν με ακρίβεια το μέγεθος της απώλειας και αποτελούν τη μόνη αξιόπιστη βάση για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων.

Με δεδομένη την πρόθεση για καταβολή αποζημιώσεων μέσω ειδικού προγράμματος (ad hoc), ο Δήμος στηρίζει το σαφές και δίκαιο αίτημα των αγροτών:

-η αποζημίωση να μην είναι οριζόντια, αλλά να βασιστεί στα πραγματικά ποσοστά ζημιάς, όπως αυτά έχουν καταγραφεί στις εκτιμήσεις,

– η εφαρμογή μιας οριζόντιας αποζημίωσης θα δημιουργούσε αδικίες και ανισότητες μεταξύ των παραγωγών ενώ αντίθετα η αξιοποίηση των εξατομικευμένων πορισμάτων διασφαλίζει δικαιοσύνη, διαφάνεια και αναλογικότητα.

Ο Δήμος καλεί τους αρμόδιους φορείς να λάβουν υπόψη τα επίσημα στοιχεία των εκτιμήσεων και να προχωρήσουν άμεσα σε δίκαιες και τεκμηριωμένες αποζημιώσεις, που θα ανταποκρίνονται στην πραγματική ζημιά που υπέστη κάθε παραγωγός.

Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής αποτελεί προτεραιότητα για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Ο Δήμος θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους αγρότες του Καλαμακίου, διεκδικώντας δίκαιες λύσεις και ουσιαστική στήριξη».