Ο Δήμος Κιλελέρ τίμησε στη Νίκαια το νεκρό αγρότη Αποστόλη Μπατάλα που έπεσε στην εξέγερση του 1910

Στη Νίκαια πραγματοποιήθηκε το μνημόσυνο στη μνήμη του αγρότη Αποστόλη Μπατάλα που έπεσε κατά τη διάρκεια της εξέγερσης των αγροτών το Μάρτη του 1910. Το μνημόσυνο τέλεσε ο εφημέριος του Ι.Ν Αγίου Γεωργίου Νίκαιας π. Αριστείδης Οικονόμου.

Στην επετειακή ομιλία οι μαθητές του Γυμνασίου Νίκαιας Απόστολος Καραλαριώτης και Αχιλλέας Καραλαριώτης ανέφεραν: «Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ, στο μνημείο του Αποστόλη Μπατάλα στη Νίκαια για να τιμήσουμε την ηρωική εξέγερση, πριν από 115 χρόνια, των κολίγων της Θεσσαλίας. Για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους δικούς μας νεκρούς που έπεσαν στον αγώνα για να πάρουν από τους τσιφλικάδες λίγα μέτρα γης, να τα καλλιεργήσουν για να ζήσουν τις οικογένειές τους.

Τα αιματηρά γεγονότα της 6ης Μαρτίου 1910 εντάσσονται στη μακρά ιστορία του αγροτικού ζητήματος στη Θεσσαλία που εμφανίζεται οξυμμένο από την ένταξη της περιοχής στην Ελληνική επικράτεια το 1881. Οι κολίγοι υπήρξαν οι χαμένοι της ενσωμάτωσης και οι τσιφλικάδες οι μεγάλοι κερδισμένοι… Στις αρχές του 1910 κύριο αίτημα των κολίγων ήταν η απαλλοτρίωση της γης και η διανομή των τσιφλικιών στους καλλιεργητές της πάνω στη βάση της μικρής οικογενειακής ιδιοκτησίας…

Το Σάββατο 6 Μαρτίου οι κολίγοι είχαν προγραμματίσει πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στη Λάρισα με αφορμή τη συζήτηση του αγροτικού νομοσχεδίου στη Βουλή… όμως η φρουρά της πύλης Φαρσάλων δεν επέτρεψε τους αγρότες από τη Νεμπεγλέρ (Νίκαια)να περάσουν μέσα στην πόλη. Στην συμπλοκή που ακολούθησε οι ιππείς τραυμάτισαν ένα παλληκάρι. Το συμπατριώτη μας Αποστόλη Μπατάλα. Πέθανε λίγο αργότερα ποτίζοντας με το αίμα του το δέντρο της λευτεριάς των αγροτών…Εν κατακλείδι το μήνυμα της σημερινής επετείου είναι να κρατήσουμε ζωντανή στη μνήμη μας τη θυσία των αγροτών και να αγωνιστούμε να έρθουν καλύτερες μέρες. Μόνο έτσι θα δικαιωθούν και θα αναπαυθούν οι καταφρονημένες και πικραμένες από τις αδικίες και τις προσβολές ψυχές των πεσόντων της εξέγερσης».

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και κατέθεσαν στεφάνι στη μνήμη του πεσόντα αγρότη ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θ. Νασιακόπουλος, o Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νίκαιας Γ. Ψαρούλης, εκ μέρους της ΠΟΑΕΑ Νίκαιας η Β. Μπατάλα και εκ μέρους των συγγενών του πεσόντα ο Γ. Μπατάλας. Παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ Αχ. Χατζούλης η Αντιδήμαρχος Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γ. Γκοντικούλης και Αν. Ρεντζιάς, οι Σύμβουλοι της Δημοτικής Κοινότητας Γ. Νέστωρας και Γ. Τσίντζιρας ο πολιτευτής του κόμματος «Ελληνική Λύση» Αθ. Παλιοβάιος και κάτοικοι της Νίκαιας.