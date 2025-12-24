Ο Δήμος Λαρισαίων γιορτάζει την Παραμονή Χριστουγέννων

Με ένα φαντασμαγορικό drone show και μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία της Μικτής Χορωδίας Μουσικού Συλλόγου, μαζί με τη Συμφωνική Ορχήστρα Λάρισας Junior γιορτάζει την Παραμονή Χριστουγέννων ο Δήμος Λαρισαίων. Το «ραντεβού» έχει οριστεί στις 6 το απόγευμα, στην Κεντρική πλατεία, το επίκεντρο και των φετινών εορταστικών εκδηλώσεων.

Ο ουρανός της Λάρισας θα φωτιστεί, περίπου στις 6.30 μ.μ., σε ένα μοναδικό θέαμα που συνδυάζει χρώματα και μουσική, με τη συναυλία και το drone show να δημιουργούν μαγική εορταστική ατμόσφαιρα, για μικρούς και μεγάλους. Τα βλέμματα όσων θα βρίσκονται στην Κεντρική πλατεία θα πρέπει να στραφούν στον ουρανό πάνω από την οδό Κύπρου, όπου δεκάδες drone θα σχηματίζουν χριστουγεννιάτικα μοτίβα.

Οι περιοδείες του Santa Truck συνεχίζονται από μεθαύριο, Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου, στις συνοικίες και τους οικισμούς του Δήμου Λαρισαίων, με το αγαπημένο φορτηγό του Άη Βασίλη να σκορπά χαρά σε μικρούς και μεγάλους, στις περιοχές που επισκέπτεται.

Η ερχόμενη εβδομάδα φέρνει τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη παρέλαση, την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται στην τελική ευθεία. Υπενθυμίζεται ότι την παρουσίαση θα κάνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που αναμένεται να δώσει τη δική του “πινελιά”, με το κέφι, τη ζωντάνια και την ενέργειά του.

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Λαρισαίων θα υποδεχθεί το νέο έτος με συναυλία του μοναδικού Δώρου Δημοσθένους, στην Κεντρική πλατεία, σε μια υπέροχη εκδήλωση για την αλλαγή του χρόνου.

Santa Truck – Περιοδείες σε συνοικίες και οικισμούς (5.30 μ.μ. – 8.30 μ.μ.)

Παρασκευή 26.12 – Αμπελόκηποι

Σάββατο 27.12 – Πλ.Μικρού Προφήτη Ηλία, Νεράιδα

Κυριακή 28.12 – Φαλάνη

Δευτέρα 29.12 – Κοιλάδα

Τετάρτη 31.12 – Φιλιππούπολη

Τρίτη 6.1.2026 – Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης

Αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων:

Τετάρτη 24.12

Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας Μουσικού Συλλόγου Λάρισας με τη Συμφωνικής Ορχήστρας Λάρισας Junior

Drone Show – Φαντασμαγορικό υπερθέαμα στον ουρανό της πόλης

18.00 – Κεντρική Πλατεία

Σάββατο 27.12

“Αναμνηστικές εορταστικές φωτογραφίες” – Λειτουργία Photo Booth

12.00 – Κεντρική Πλατεία

Κυριακή 28.12

Συναυλία Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Λαρισαίων

“Αναμνηστικές εορταστικές φωτογραφίες” – Λειτουργία Photo Booth

12.00 – Κεντρική Πλατεία

Δευτέρα 29.12

“Χριστουγεννιάτικες Μελωδίες” – Εορταστική Συναυλία Συνόλου Πνευστών

13.00 Στοά Δημάρχου Αστεριάδη (Κούμα & Παναγούλη)

“Να τα πούμε;” Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας ΔΩΛ

20.30 – Αίθουσα Εκδηλώσεων ΔΩΛ

Τρίτη 30.12

Κάλαντα από τον Σύλλογο Φίλων Βυζαντινής και Δημοτικής Μουσικής

12.30 – Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

Εορταστική Συναυλία Μουσικού Σχήματος “Ανέλιξη”

13.00 – Φρίξου & Δευκαλίωνος

Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη Παρέλαση του Δήμου Λαρισαίων

Στο κέντρο της πόλης (από το απόγευμα)

Τετάρτη 31.12

Κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Λαρισαίων

Από το πρωί, στο κέντρο της πόλης

Μεγάλη συναυλία με τον Δώρο Δημοσθένους – Υποδοχή Νέου Έτους

23:00 – Κεντρική Πλατεία

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ σε Κεντρική και πλατεία Ταχυδρομείου

Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην Κεντρική πλατεία (πρωί – απόγευμα)

Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία Ταχυδρομείου (πρωί-απόγευμα), με παγοδρόμιο, καρουζέλ και τρενάκι (για μικρά παιδιά)

Ως και τις 7 Ιανουαρίου

Σπίτι του Άη Βασίλη

Santa Truck – Περιοδείες στις γειτονιές και συνοικίες της Λάρισας

Περιοδείες με ξωτικά και Άη Βασίλη

Από τις 21 Δεκεμβρίου ως και τις 7 Ιανουαρίου