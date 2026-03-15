Ο Δήμος Λαρισαίων διαθέτει Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Πανίδας με ορατό έργο

Πολύτιμο αποδείχθηκε το έργο του Τμήματος Διαχείρισης Άγριας Πανίδας του Δήμου Λαρισαίων και το 2025, καθώς έσπευσε να βοηθήσει και να φροντίσει δεκάδες άγρια πτηνά -145 περιπτώσεις-, σκαντζόχοιρους, χελώνες αλλά και μία αλεπού! Οι ήπιες θερμοκρασίες του περασμένου έτους και κατά τη διάρκεια του χειμώνα αύξησαν σημαντικά τους πληθυσμούς των αρπακτικών, με αποτέλεσμα να αυξηθούν και τα περιστατικά που χρειάστηκε η επέμβαση του Τμήματος, για την περίθαλψη και επαναφορά στη φύση.

Σύμφωνα με τον αναπλ. Προϊστάμενο του Τμήματος, κ. Γεώργιο Χριστοδούλου, χρειάστηκε η συνδρομή σε νεοσσούς που έπεσαν από φωλιές, πτηνά που ήταν τραυματισμένα ή και δηλητηριασμένα, πουλιά και θηλαστικά που ήταν αδύναμα και ανήμπορα να αντεπεξέλθουν. Να σημειωθεί ότι οι περιπτώσεις άγριων πτηνών στα οποία παρασχέθηκε βοήθεια έφτασαν τις 145, για το 2025. Παράλληλα, σημειώθηκαν περιστατικά με πέντε σκαντζόχοιρους, δυο χελώνες και μια αλεπού!

Σε όλες τις περιπτώσεις δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, παρασχέθηκε τροφή, ενυδάτωση, ώστε να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους. Όσα κρίθηκε ότι ήταν ικανά να αντεπεξέλθουν στην φύση απελευθερώθηκαν, ενώ τα υπόλοιπα, τα οποία χρειάζονταν περαιτέρω εξειδικευμένη νοσηλεία, εστάλησαν, με την πολύτιμη συνεργασία του ΟΦΥΠΕΚΑ Θεσσαλίας, στο ειδικό κέντρο αποκατάστασης άγριων ζώων ΑΝΙΜΑ στην Αθήνα.

Ιδιαίτερη μνεία θα πρέπει να γίνει στον αυξημένο αριθμό των αρπακτικών πτηνών που καλείται να βοηθήσει το Τμήμα, αποτέλεσμα και της σημαντικής πληθυσμιακής αύξησης που έχουν. Πολλά από αυτά τα αρπακτικά (ξεφτέρια, διπλοσάϊνα, πετρίτες, γερακίνες κτλ) τραυματίζονται καθώς κυνηγούν τα θηράματά τους. Ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ελληνικής Ιερακοθηρίας (Σ.Ε.Ι.) και του εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού που διαθέτει, μεριμνούν ώστε, μετά από μια περίοδο αποκατάστασης, ενδυνάμωσης και εκγύμνασης, να απελευθερώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον.

Οι περιπτώσεις όπου χρειάστηκε η παρέμβαση του Τμήματος (στοιχεία 2025):

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

2 ΚΟΚΚΙΝΟΛΑΙΜΗΣ Erithacus rubecula

1 ΑΗΔΟΝΙ Luscinia megarhynchos

2 ΣΠΙΝΟΣ Fringilla coelebs

3 ΣΠΟΥΡΓΙΤΗΣ Passer domesticus

2 ΚΑΡΔΕΡΙΝΑ Carduelis carduelis

1 ΤΡΥΠΟΦΡΑΧΤΗΣ Troglodytes troglodytes

2 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ Phoenicurus ochruros

2 ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ Galerida cristata

1 ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ Parus major

3 ΚΑΜΠΟΤΣΙΧΛΟΝΟ Emberiza calandra

1 ΣΤΑΧΤΟΤΣΙΚΝΙΑΣ Ardea cinerea

2 ΑΣΗΜΟΓΛΑΡΟΣ Larus argentatus

12 ΠΟΝΤΙΚΟΒΑΡΒΑΚΙΝΑ Buteo buteo

1 ΑΕΤΟΒΑΡΒΑΚΙΝΑ Buteo rufinus

5 ΞΕΦΤΕΡΙ Accipiter nisus

21 ΒΡΑΧΟΚΙΡΚΙΝΕΖΟ Falco tinnunculus

13 ΚΙΡΚΙΝΕΖΙ Falco naumanni

1 ΜΑΥΡΟΚΙΡΚΙΝΕΖΟ Falco vespertinus

8 ΓΚΙΩΝΗΣ Otus scops

11 ΝΑΝΟΜΠΟΥΦΟΣ Asio otus

1 ΜΠΟΥΦΟΣ Bubo Bubo

7 ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ Athene noctua

1 ΜΕΣΟΤΣΙΚΛΙΤΑΡΑ Dendrocopos major

1 ΤΣΑΛΑΠΕΤΕΙΝΟΣ Upupa epops

3 ΣΤΑΧΤΑΡΑ Apus apus

6 ΚΑΡΑΚΑΞΑ Pica pica

4 ΣΤΑΧΤΟΚΟΥΡΟΥΝΑ Corvus corone

6 ΚΑΡΓΙΑ Corvus monedula

1 ΧΑΒΑΡΟΝΙ Corvus frugilegus

7 ΔΕΚΑΟΧΤΟΥΡΑ Streptopelia decaocto

14 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Columba livia