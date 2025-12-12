Ο Δήμος Λαρισαίων κάνει απεργία – κλειστές οι υπηρεσίες την Τρίτη

Ακόμα και οι δήμοι κατεβαίνουν σε απεργία, ζητώντας, τί άλλο, λεφτά όπως όλοι, γιατί όπως λένε δεν τους αρκούν αυτά που παίρνουν από τους δημότες και το κράτος. Ο Δήμος Λαρισαίων θα πάρει μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση της ΚΕΔΕ την προσεχή και μάλιστα βάζει λουκέτο και στις υπηρεσίες.

Η σχετική ανακοίνωσηα αναφέρει:

“Ο Δήμος Λαρισαίων, στο πλαίσιο της υιοθέτησης των αποφάσεων που ελήφθησαν από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κατά το ετήσιο Τακτικό Συνέδριό της που διεξήχθη πρόσφατα στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 11/12/2025, συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση της ΚΕΔΕ, την ερχόμενη Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025.

Η συμμετοχή σε αυτή την κινητοποίηση έχει στόχο να εκφράσει με έμπρακτο τρόπο την ανησυχία και διαμαρτυρία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για: τη χρόνια υποχρηματοδότηση των Δήμων, που δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες και υπονομεύει την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε με ποιότητα στις ανάγκες των πολιτών, τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση και την έλλειψη επαρκούς ανθρώπινου δυναμικού την αναποτελεσματική μεταφορά αρμοδιοτήτων χωρίς αντίστοιχους πόρους και μέσα την ανάγκη για θεσμική και οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως συγκεντρωτικά περιγράφονται στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ.

Επισημαίνεται ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), αυξημένοι πόροι και αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των Δήμων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις αρμοδιότητες και τις λειτουργικές τους ανάγκες”.

