Ο Δήμος Λαρισαίων καταγγέλλει τον Ρουβίκωνα για τους βανδαλισμούς στα παρκόμετρα

Με καυστική ανακοίνωση ο δήμος Λαρισαίων στρέφεται κατά των μελών του τοπικού Ρουβίκωνα καταδικάζοντας τους βανδαλισμούς παρκομέτρων και εξοπλισμού.

Η ανακοίνωση:

“Η χθεσινοβραδινή καταστροφή παρκομέτρων και δημοτικού εξοπλισμού από μέλη του Ρουβίκωνα δεν αποτελεί πράξη κοινωνικής ευαισθησίας, ούτε πράξη «απελευθέρωσης» δημόσιου χώρου.

Είναι μια καθαρή πράξη βανδαλισμού σε βάρος της περιουσίας των πολιτών.

Όσοι έσπασαν τα παρκόμετρα δεν έβαλαν το χέρι στην τσέπη τους. Έβαλαν το χέρι στην τσέπη κάθε δημότη.

Δεν στράφηκαν απέναντι στη Δημοτική Αρχή. Στράφηκαν απέναντι στους ίδιους τους πολίτες που πληρώνουν για τις υποδομές της πόλης και δικαιούνται να τις βρίσκουν λειτουργικές την επόμενη ημέρα

Σε μια δημοκρατική κοινωνία, όποιος διαφωνεί με μια δημοτική πολιτική προσφεύγει στον δημόσιο διάλογο, στις θεσμικές διαδικασίες και στα δημοκρατικά μέσα. Δεν κυκλοφορεί τη νύχτα καταστρέφοντας δημόσια περιουσία και επιβάλλοντας τις απόψεις του με τη βία.

Η λογική «αποφασίζουμε μόνοι μας τι ισχύει και τι όχι» δεν είναι αγώνας για ελευθερία. Είναι περιφρόνηση προς τους νόμους, τους θεσμούς και την ίδια την κοινωνία.

Ο Δήμος θα προχωρήσει άμεσα:

* Στην πλήρη καταγραφή των ζημιών.

* Στην υποβολή κάθε νόμιμης ενέργειας για την αναζήτηση ευθυνών και αποζημιώσεων.

* Στην άμεση αποκατάσταση του εξοπλισμού ώστε να μην διαταραχθεί η λειτουργία της πόλης.

Ταυτόχρονα, καλούμε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να τοποθετηθούν με σαφήνεια απέναντι στα χθεσινά γεγονότα. Η σιωπή, οι υπεκφυγές και οι μισόλογες καταδίκες δεν συνιστούν θέση αρχής.

Σε ζητήματα δημοκρατίας, νομιμότητας και προστασίας της περιουσίας των πολιτών δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Υπάρχει μόνο μια καθαρή επιλογή: καταδίκη ή ανοχή.

Ας είναι ξεκάθαρο προς κάθε κατεύθυνση:

Ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους τους πολίτες. Δεν ανήκει σε ομάδες που θεωρούν ότι μπορούν να λειτουργούν ως αυτόκλητοι τιμωροί ή αυτόκλητοι διαχειριστές της πόλης.

Η δημοτική περιουσία θα προστατευθεί. Οι ζημιές θα αποκατασταθούν. Και κανένας τραμπουκισμός δεν πρόκειται να υποκαταστήσει τη δημοκρατία και τη νομιμότητα.

Ο Δήμος δεν εκφοβίζεται.

Ο Δήμος δεν υποχωρεί.

Ο Δήμος θα υπερασπιστεί την περιουσία και το δικαίωμα των πολιτών να ζουν σε μια πόλη που λειτουργεί με κανόνες και όχι με τη λογική του «όποιος φωνάζει περισσότερο ή σπάει περισσότερα».

Καμία νομιμοποίηση στη βία και τις καταστροφές.

Καμία ανοχή στον βανδαλισμό της περιουσίας των πολιτών.”