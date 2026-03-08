Ο Δήμος Λαρισαίων στηρίζει για δεύτερη χρονιά το Make-A-Wish Ελλάδος

Στήριξη στο έργο του Make-A-Wish Ελλάδος συνεχίζει να προσφέρει για δεύτερη χρονιά ο Δήμος Λαρισαίων, μέσα από τη δράση «Παίρνοντας ένα αστέρι, συμβάλλεις στην εκπλήρωση μιας ευχής», που υλοποιεί το Τμήμα Αθλητισμού.

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι, η δράση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή, που οδήγησε στην εκπλήρωση της ευχής ενός παιδιού, χαρίζοντάς του δύναμη, χαρά και αισιοδοξία.

Η έναρξη της φετινής προσπάθειας πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκο, να παραλαμβάνει τα πρώτα “αστέρια”, από τον εντεταλμένο Σύμβουλο για τον Αθλητισμό, κ. Λευτέρη Τσουμάνη, παρουσία της αναπλ.Προϊσταμένης του Τμήματος Αθλητισμού, κ. Χριστίνας Μητρούλα και του στελέχους, κ.Έλενας Ζήλου.

Να σημειωθεί ότι οι ενδιαφερόμενες και ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα “αστέρια” του Make-A-Wish από τα γραφεία του Τμήματος Αθλητισμού, στο Χατζηγιάννειο (Ρούζβελτ 59, 1ος όροφος).