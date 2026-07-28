Ο Δήμος Τεμπών ενισχύει τη «φυσική ασπίδα» κατά των τρωκτικών

Με συνέπεια στη στρατηγική του για την προστασία του αγροτικού περιβάλλοντος και την εφαρμογή φιλικών προς τη φύση πρακτικών, ο Δήμος Τεμπών προχώρησε στην τοποθέτηση, μέσω διαδικασίας ήπιας προσαρμογής, πέντε (5) πτηνών Τυτώ (Tyto alba) στο Κυψελοχώρι, όπου θα παραμείνουν για το απαραίτητο χρονικό διάστημα εγκλιματισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσαρμογής τους, τα πτηνά θα απελευθερωθούν και θα εγκατασταθούν σε ειδικούς κενούς κλωβούς – φωλιές που έχουν ήδη τοποθετηθεί σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου, ενισχύοντας το πρωτοποριακό πρόγραμμα φυσικής καταπολέμησης των τρωκτικών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, η οποία στηρίζει έμπρακτα την εφαρμογή σύγχρονων και επιστημονικά τεκμηριωμένων πρακτικών για την προστασία της αγροτικής παραγωγής και του φυσικού περιβάλλοντος. Η συνεργασία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ και Β’ βαθμού μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων της υπαίθρου, μέσα από βιώσιμες και οικολογικές λύσεις.

Η δράση αποτελεί μέρος της συνολικής περιβαλλοντικής πολιτικής του Δήμου Τεμπών για την προστασία της αγροτικής παραγωγής, τη μείωση της χρήσης χημικών μέσων καταπολέμησης και την αξιοποίηση φυσικών μεθόδων που συμβάλλουν στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας. Η Τυτώ, ως φυσικός θηρευτής των τρωκτικών, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό των πληθυσμών τους, προσφέροντας σημαντικά οφέλη τόσο στους παραγωγούς όσο και στο φυσικό περιβάλλον.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης τόνισε:

«Στον Δήμο Τεμπών επενδύουμε σε σύγχρονες, επιστημονικά τεκμηριωμένες και φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις. Η ενίσχυση του πληθυσμού της Τυτώ αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό βήμα για την αποτελεσματική φυσική αντιμετώπιση των τρωκτικών, την προστασία της αγροτικής μας παραγωγής και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας της περιοχής μας.

Θέλουμε η γεωργία του τόπου μας να στηρίζεται σε πρακτικές που σέβονται το περιβάλλον και δημιουργούν ένα πιο υγιές οικοσύστημα. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να υλοποιούμε δράσεις που συνδυάζουν την καινοτομία με την προστασία της φύσης, προς όφελος των παραγωγών και των επόμενων γενεών.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας και προσωπικά προς τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα, για τη διαρκή συνεργασία και την πολύτιμη στήριξή τους στην υλοποίηση αυτού του πρωτοποριακού προγράμματος, το οποίο αποτελεί υπόδειγμα καλής πρακτικής για την προστασία της αγροτικής παραγωγής και του φυσικού μας πλούτου.»

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου κ. Βασίλης Μποντζώρλος δήλωσε:

«Η ένταξη των πέντε νέων πτηνών στο πρόγραμμα αποτελεί μία ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη διατήρηση και την ενίσχυση του δικτύου της Τυτώ στον Δήμο Τεμπών. Μετά τον απαραίτητο εγκλιματισμό τους, τα πτηνά θα εγκατασταθούν στους διαθέσιμους κλωβούς, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον φυσικό έλεγχο των πληθυσμών των τρωκτικών.

Η Τυτώ είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός φυσικός θηρευτής, καθώς κάθε ζευγάρι μπορεί να καταναλώνει χιλιάδες τρωκτικά ετησίως. Η επιτυχία του προγράμματος αποδεικνύει ότι η επιστήμη, η συνεργασία της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τον Δήμο Τεμπών και ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον μπορούν να προσφέρουν βιώσιμες λύσεις με ουσιαστικά οφέλη για τον αγροτικό κόσμο και το οικοσύστημα.»