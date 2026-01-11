Ο Δήμος Τεμπών εντάσσεται στις “Έξυπνες Πόλεις” – Χρηματοδότηση 379.900 ευρώ

Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, ο Δήμος Τεμπών εντάχθηκε στην Πράξη «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) του Δήμου Τεμπών» με Κωδικό ΟΠΣ 5226704 στο «ΤΠΑ Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2021-2025» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Έξυπνες Πόλεις», με προϋπολογισμό 379.900,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Η Πράξη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ).

Το έργο περιλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Τεμπών μέσω του σχεδιασμού, της προμήθειας και της εγκατάστασης εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος. Η υλοποίηση της πράξης θα συμβάλει στην παροχή πιο αποδοτικών, καινοτόμων και υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, αναφέρει:

«Η απόφαση ένταξης του Δήμου Τεμπών στο πρόγραμμα “Έξυπνες Πόλεις” αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη για τον τόπο μας. Με στοχευμένες δράσεις, αξιοποιούμε σύγχρονες τεχνολογίες ώστε να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες του Δήμου και την καθημερινότητα των πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρη Παπαστεργίου για την υποστήριξη και τη συνεργασία. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια ώστε ο Δήμος Τεμπών να μπει δυναμικά στη νέα ψηφιακή εποχή».