Ο Δήμος Τεμπών ξηλώνει τις μόνιμα τοποθετημένες ομπρέλες και ξαπλώστρες από τις παραλίες

Ο Δήμος Τεμπών ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι, κατόπιν καταγγελιών πολιτών για τη μόνιμη τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και λοιπού εξοπλισμού στις παραλίες του Δήμου, θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι και παρεμβάσεις με στόχο τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα του αιγιαλού και την ελεύθερη πρόσβαση όλων στις παραλίες.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της υπ’ αριθ. ΔΔΠ0007378/0455ΒΕΞ2017/11-05-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1636/Β’/2017), ομπρέλες, ξαπλώστρες, καρέκλες και κάθε είδους εξοπλισμός που παραμένει μόνιμα τοποθετημένος στον αιγιαλό, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται, θεωρείται εγκαταλελειμμένος σε κοινόχρηστο χώρο και δύναται να απομακρύνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Τεμπών καλεί όσους έχουν τοποθετήσει μόνιμα ομπρέλες, ξαπλώστρες ή άλλο προσωπικό εξοπλισμό στις παραλίες να μεριμνήσουν για την άμεση απομάκρυνσή τους.

Σε διαφορετική περίπτωση, τα συνεργεία του Δήμου θα προχωρήσουν στην απομάκρυνση των αντικειμένων που παραμένουν αυθαίρετα στους κοινόχρηστους χώρους του αιγιαλού, εφαρμόζοντας τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του Δήμου Τεμπών, κ. Γεώργιος Νικολάου, δήλωσε:

«Οι παραλίες του Δήμου μας αποτελούν κοινό αγαθό και πρέπει να παραμένουν ελεύθερες, καθαρές και προσβάσιμες για όλους. Η μόνιμη κατάληψη του αιγιαλού με προσωπικό εξοπλισμό στερεί από τους συμπολίτες και τους επισκέπτες το δικαίωμα της ελεύθερης χρήσης του δημόσιου χώρου. Καλούμε όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον και στη νομοθεσία. Ο Δήμος Τεμπών θα εφαρμόσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με στόχο την προστασία των παραλιών μας και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στον αιγιαλό.»

Ο Δήμος Τεμπών απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες και τους επισκέπτες να συμβάλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, στον σεβασμό του κοινόχρηστου χαρακτήρα των παραλιών και στην τήρηση της νομοθεσίας, αποφεύγοντας τη μόνιμη τοποθέτηση προσωπικού εξοπλισμού στον αιγιαλό. Με τη συνεργασία όλων, οι παραλίες του Δήμου θα παραμείνουν καθαρές, ασφαλείς και ελεύθερες προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.