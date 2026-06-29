Ο Δήμος Τεμπών στηρίζει πολιτιστικές εκδηλώσεις που κρατούν ζωντανή την παράδοση

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 27 Ιουνίου δύο σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στον Δήμο Τεμπών, οι οποίες ανέδειξαν τον πλούτο της τοπικής μας παράδοσης, τη δύναμη του εθελοντισμού και τη σημασία της διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Στη Ραψάνη, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ραψάνης διοργάνωσε την πολιτιστική εκδήλωση «Βήματα Πολιτισμού…», στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Οίνου και Αμπέλου. Οι γυναίκες του συλλόγου, με μεράκι και αγάπη για την παράδοση, παρουσίασαν μια εξαιρετική μουσικοχορευτική παράσταση, υπό την επιμέλεια του χοροδιδασκάλου κ. Γεωργίου Μακρή, με τη συμμετοχή των χορευτικών τμημάτων του συλλόγου. Την παρουσίαση της εκδήλωσης πραγματοποίησε η κα Λαμπρινή Παπάζογλου.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Βλάχος, η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζωή Σαραντοπούλου – Παρίση, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας κ. Τρύφων Τσάτσαρος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ραψάνης κ. Στέλιος Παζάρας και το μέλος της κ. Γιώργος Γκαραγκούνης.

Το ίδιο βράδυ, στην Όσσα, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Όσσας διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία το 15ο Αντάμωμα Όσσας, έναν θεσμό που αποτελεί σημείο αναφοράς για την πολιτιστική ζωή της περιοχής και συγκεντρώνει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν τα χορευτικά τμήματα του Μ.Π.Σ. Όσσας, του Πολιτιστικού Συλλόγου Ασσύρου, καθώς και το χορευτικό συγκρότημα της MANASIS School of Greek Dance and Culture από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας, το οποίο ταξίδεψε ειδικά για να παρουσιάσει ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, ενισχύοντας τους δεσμούς της ομογένειας με την πατρίδα.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζήσης Γκανάτσιος, Χρήστος Κακαγιάννης, Λάμπρος Ζάρρας και Γιάννης Αργυρίου, η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Τεμπών κα Μαρία Κωστή, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Όσσας και Συκουρίου κ.κ. Κώστας Αποστόλου και Μιχάλης Γκουντής, εκπρόσωποι συλλόγων και φορέων, καθώς και πλήθος κόσμου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Δημήτρης Τσέτσιλας, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λάμπρος Ζάρρας και η επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ. Τεμπών κα Μαρία Κωστή.

Ο Δήμος Τεμπών συγχαίρει θερμά όλους τους διοργανωτές, τους εθελοντές, τους χοροδιδασκάλους, τους μουσικούς και τους συμμετέχοντες, που με το έργο και την προσφορά τους διαφυλάσσουν την πολιτιστική μας ταυτότητα και μεταλαμπαδεύουν τις αξίες της παράδοσης στις νεότερες γενιές.

Σε σύντομο χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Μανώλης τόνισε:

«Το Αντάμωμα της Όσσας είναι μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού, παράδοσης και συλλογικής μνήμης. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βλέπουμε ανθρώπους κάθε ηλικίας, αλλά και Έλληνες της ομογένειας, να συναντιούνται μέσα από τους χορούς, τη μουσική και τα ήθη του τόπου μας.

Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Όσσας για την άψογη διοργάνωση, καθώς και όλους τους συλλόγους που συμμετείχαν. Ως Δημοτική Αρχή θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα σε κάθε προσπάθεια που διατηρεί ζωντανή την πολιτιστική μας κληρονομιά, γιατί ο πολιτισμός αποτελεί τη γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον και δίνει ζωή στις τοπικές μας κοινωνίες.»