Ο Δήμος Τυρνάβου για την απόθεση ογκωδών αντικειμένων

Από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Τυρνάβου αναφέρονται τα εξής:

“Ένα γνωστό φαινόμενο που επανέρχεται ανά διαστήματα και παρατηρείται εκ νέου το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει με την ανεξέλεγκτη απόρριψη σε ογκώδη αντικείμενα, που εντοπίζονται δίπλα σε κάδους απορριμμάτων.

Μετά από επισημάνσεις έχει εντοπιστεί σε αρκετές γειτονιές της πόλης του Τυρνάβου αλλά και στον Αμπελώνα, η συγκέντρωση ογκωδών αντικειμένων και υπολειμμάτων κλαδεμάτων σε κοινόχρηστους χώρους, πρακτική που δημιουργεί προβλήματα στην αποκομιδή, υποβαθμίζει την εικόνα του Δήμου και φυσικά ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω διόγκωση του προβλήματος.

Από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας επισημαίνεται ότι τέτοιες συμπεριφορές δεν συνάδουν και ως εκ τούτου καλούνται όλοι οι δημότες να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και σεβασμό πρώτα και κύρια στους κοινόχρηστους χώρους. Αλλά και στους εργαζόμενους της Υπηρεσίας Καθαριότητας που καθημερινά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για τη διατήρηση της καθαριότητας στην πόλη και τις κοινότητες του Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας και Πρασίνου βγήκε από μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του Τυρναβίτικου Καρναβαλιού, όλοι οι εργαζόμενοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και ανταποκρίθηκαν με συνέπεια στις αυξημένες ανάγκες. Κατά κοινή ομολογία, τόσο η καθαριότητα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων όσο και η άμεση αποκατάσταση της πόλης μετά την ολοκλήρωσή τους είχαν ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα.

Η περίοδος που ακολουθεί είναι επίσης απαιτητική, καθώς αυξάνονται σημαντικά οι ανάγκες τόσο στη διαχείριση του πρασίνου όσο και στην αποκομιδή απορριμμάτων.

Για τον λόγο αυτό υπενθυμίζεται ότι τα ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα, καναπέδες, μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές κ.ά.), καθώς και μεγάλες ποσότητες φυτικών υπολειμμάτων από κλαδέματα, δεν πρέπει να αποτίθενται ανεξέλεγκτα δίπλα στους κάδους απορριμμάτων.

Οι δημότες οφείλουν να επικοινωνούν προηγουμένως με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Τυρνάβου, προκειμένου να προγραμματίζεται η αποκομιδή τους σε συγκεκριμένο χρόνο και σημείο, ώστε η διαδικασία να γίνεται με οργανωμένο και ασφαλή τρόπο.

Για πληροφορίες και προγραμματισμό αποκομιδής, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Τυρνάβου στα τηλέφωνα της υπηρεσίας.

Επομένως, απευθύνουμε έκκληση, με βάση και τον κανονισμό λειτουργίας της καθαριότητας:

– Ότι απαγορεύεται οι δημότες να αφήνουν ογκώδη αντικείμενα, κλαδέματα ή άλλα φυτικά απορρίμματα σε πεζοδρόμια ή κοινόχρηστους χώρους χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με την Υπηρεσία.

– Για την περισυλλογή τους, πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά, ώστε να ενημερωθούν για την ημέρα και ώρα που θα περάσει συνεργείο.

– Τα τηλέφωνα με τα οποία μπορούν να επικοινωνούν οι δημότες και να προσυνεννοούνται με την υπηρεσία είναι: Δημοτική Ενότητα Τυρνάβου: 24920 24349 και Δημοτική Ενότητα Αμπελώνα: 24920 32488.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι δυνατή η επιβολή προστίμων σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού Καθαριότητας.

Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσουμε τον Τύρναβο καθαρό και λειτουργικό για όλους.”