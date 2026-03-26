Ο Δήμος Φαρσάλων τιμά τους 40 εκτελεσθέντες πατριώτες σε Δενδράκια και Σταθμό

Εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους 40 εκτελεσθέντες πατριώτες που έπεσαν ηρωικά για την πατρίδα στις 30 Μαρτίου του 1943, από τα ιταλικά στρατεύματα κατοχής σε Δενδράκια και Σιδηροδρομικό Σταθμό Φαρσάλων, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Φαρσάλων.

Οι εκδηλώσεις θα γίνουν ανήμερα της «μαύρης» επετείου, την Δευτέρα 30 Μαρτίου ως εξής:

* 10:30 π.μ. Τέλεση Επιμνημόσυνου Δεήσεως υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων της 30ής Μαρτίου 1943, στο Ηρώο, πλησίον του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του εν Βουναίνη Δενδρακίων Φαρσάλων.

* 11:30 π.μ. Τέλεση Επιμνημόσυνου Δεήσεως υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των πεσόντων της 30ής Μαρτίου 1943, στο Ηρώο του Ιερού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου Σταθμού Φαρσάλων.