Ο Δημήτρης Παπαλέξης μέλος της Επιτροπής Οικονομικής Πολιτικής των Eυρωπαϊκών Επιμελητηρίων

Σημαντική διάκριση για το Επιμελητήριο Λάρισας αποτελεί η επιλογή του Αντιπροέδρου του, Δημήτρη Παπαλέξη, στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής των Ευρωεπιμελητηρίων.

Η επιλογή του κ. Παπαλέξη εντάσσεται στο πλαίσιο των αποφάσεων της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) για τη στελέχωση των θεματικών επιτροπών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η παρουσία του στην Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής αναμένεται να ενισχύσει τη φωνή της ελληνικής και ιδιαίτερα της λαρισαϊκής επιχειρηματικότητας στα ευρωπαϊκά κέντρα λήψης αποφάσεων, σε μια περίοδο όπου οι οικονομικές εξελίξεις καθορίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Από το Επιμελητήριο Λάρισας επισημαίνεται ότι η συμμετοχή αυτή ανοίγει νέους διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας, με στόχο την προώθηση των συμφερόντων των τοπικών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών δυνατοτήτων ανάπτυξης. Στις δυνατότητες που δημιουργούνται περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η άμεση ενημέρωση για ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και για νέες καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Επιμελητήριο εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συγκεκριμένη εξέλιξη και εύχεται στον κ. Παπαλέξη καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.