Ο Δ. Κουρέτας παρουσίασε τα σχέδια δράσης στην Υποεπιτροπή Υδατικών Πόρων της Βουλής

Οι φυσικοί και ανθρωπογενείς κίνδυνοι απειλούν ανθρώπους, περιουσίες, το περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά. Η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει στην Θεσσαλία τον κίνδυνο καταστροφών, ενισχύοντας τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων, των πλημμυρών, και των ξηρασιών. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας λαμβάνει μέτρα προσαρμογής και μετριασμού των κινδύνων αυτών, ενώ κόκκινη γραμμή της ανθεκτικότητάς της αποτελεί η εκδήλωση του Byron και οι επιπτώσεις του, που άγγιξαν το 37% του Daniel.

Η διαχείριση του κινδύνου καταστροφών που εφαρμόζει η Περιφέρεια Θεσσαλίας παρουσιάστηκε από τον Περιφερειάρχη κ. Δημήτρη Κουρέτα στην σημερινή συνεδρίαση της Υποεπιτροπής Υδατικών Πόρων της Βουλής με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων».

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και η μείωση του κινδύνου καταστροφών στην Θεσσαλία συνδέεται στενά, με την ενεργό συνεργασία των τοπικών κοινωνιών και την κοινή κατανόηση των κινδύνων.

Σύμφωνα με τον κ. Κουρέτα «η πρόληψη συνεπάγεται τον προσδιορισμό περιοχών επιρρεπών σε φυσικούς κινδύνους διαφορετικής έντασης και συχνότητας, καθώς και την εφαρμογή μέτρων προστασίας». Επισήμανε δε πως «εάν το Υπουργείο υλοποιήσει τα τρία μεγάλα φράγματα και τα έργα ορεινής υδρονομίας, η Θεσσαλία θα αντιμετωπίζει τις κρίσεις σε συνθήκες ασφάλειας. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας από την πλευρά της έχει υλοποιήσει περισσότερες από 1000 παρεμβάσεις-έργα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Η ετοιμότητα για την Θεσσαλία περιλαμβάνει την αποτελεσματική πρόβλεψη και αναγνώριση επικείμενου κινδύνου (π.χ. συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης), την ανάπτυξη ρυθμίσεων για τον συντονισμό, την εκκένωση, την ενημέρωση του κοινού, για την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Για πρώτη φορά με τα εργαλεία που δημιουργήσαμε μπορέσαμε να γνωρίζουμε πότε θα φτάσει η πλημμυρική αιχμή», δήλωσε ο Περιφερειάρχης και ανέλυσε το νέο μοντέλο πρόληψης και αντιμετώπισηςπλημμυρικώνφαινομένων στην κρισιμότερη περιοχή της χώρας, όπως είναι η Θεσσαλία, με την μεγαλύτερη ενιαία πεδιάδα, την μεγαλύτερη κεντρική αγροτική παραγωγή και την ενιαία υδρολογική λεκάνη του Πηνειού.Ο Daniel άλλαξε για πάντα την φιλοσοφία αντιμετώπισης κινδύνων και ο Ιανός ήταν η αρχή».

Ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι το κρίσιμο συμπέρασμαείναι ότι οι πλημμύρες προκαλούνται όταν το έδαφος έχει ήδη κορεστεί και η παρατεταμένη βροχόπτωση αυξάνει την επιφανειακή απορροή και τη γρήγορη άνοδο στάθμης των ποταμών.

«Ο σχεδιασμός της Περιφέρειας βασίστηκε στη διαχείρισηκινδύνου και όχι μόνο στην αποκατάσταση. Στόχος μας έγινε να κερδίσουμε χρόνο πριν την πλημμύρα».

Μίλησε για το σημαντικότερο εργαλείο στα χέρια της Περιφέρειας που είναι το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο με τα δεδομένα που παρέχει συμβάλει καθοριστικά στην πρόληψη, στην έγκαιρη σημειακή πρόγνωση και στην προειδοποίηση. Η παρακολούθηση είναι ψηφιακή με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και οι επενδύσεις συνεχόμενες, όπως και η παρακολούθηση των ποταμών με σταθμήμετρα, ενώ υπάρχει πρόβλεψη συμπεριφοράς των ποταμών.

Ο κ. Κουρέτας αναφέρθηκε σε όλα τα έργα αποκατάστασης και αντιπλημμυρικής θωράκισης της Θεσσαλίας μετά το DANIEL, τα οποία η Περιφέρεια κατασκεύασε .

«Οι πλημμύρες δεν αντιμετωπίζονται μέσα και κοντά στις πόλεις. Οι πλημμύρες αντιμετωπίζονταιανάντη στα βουνά», τόνισε και σημείωσε την αναγκαιότητα των έργων ορεινής υδρονομίας. Η Θεσσαλία επενδύει στην πρόληψη, στην έγκαιρη προειδοποίηση και στη σωστή διαχείριση και συντονισμό», κατέληξε.