Ο Ελευθέριος Ελευθεριάδης στη Σχολή Γονέων του Αγίου Αχιλλίου

“Όρια μεταξύ γονεϊκότητας και φιλικότητας στις σχέσεις γονέων και παιδιών” έβαλε ο διακεκριμένος ψυχίατρος κ. Ελευθέριος Ελευθεριάδης, ο οποίος ήρθε προσκεκλημένος στη Σχολή Γονέων και Οικογένειας του Ι.Μ.Ν.Αγίου Αχιλλίου.

Τον πολύ γνωστό και αγαπητό ομιλητή παρουσίασε ο οικοδεσπότης π.Ραφαήλ και τον ευχαρίστησε για τον κόπο της αγάπης του να ανταποκριθεί στην πρόσκληση και να έρθει αυθημερόν από το ακριτικό Σιδηρόκαστρο. Κάνοντας μια εισαγωγή εντόπισε κάποιες παθολογικές καταστάσεις υπέρβασης των παραπάνω ορίων, δίνοντας “πάσα” για την ανάπτυξη του θέματος.

Ο εκλεκτός επιστήμονας με τρόπο μεθοδικό και ύφος παραστατικό απάντησε στον πυρήνα του θέματος “Το παιδί σου δεν είναι ο κολλητός σου. Όρια μεταξύ γονεϊκότητας και φιλικότητας στις σχέσεις γονέων και παιδιών”, κινούμενος σε διάφορους τομείς. Πρώτα έθεσε τη βάση του τι είναι τα όρια και ότι είναι απαραίτητα μαζί με την αγάπη για τη σωστή διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη του παιδιού.

Η αγάπη είναι δεδομένη, τα όρια όμως πρέπει να είναι συγκεκριμένα και μάλιστα ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. Τόνισε την ανάγκη της συνέπειας των γονιών στη στάση τους απέναντι στα παιδιά τους και ιδιαίτερα την κοινή στάση των δύο γονιών, οι οποίοι οφείλουν να έχουν οι ίδιοι πρωτίστως όρια στη συμπεριφορά τους.

Έπειτα, παρουσίασε προβληματικές καταστάσεις, μέσα από την μεγάλη του εμπειρία, υπέρβασης των ορίων που δημιουργούν δυσλειτουργία μέσα στην οικογένεια, αφού αποκαθηλώνεται ο/η σύντροφος και στη θέση του τοποθετείται το παιδί. Άμεσο αποτέλεσμα ο αποσυντονισμός του ρόλου του γονέα ως παιδαγωγού.

Δεν αντικαθιστούμε τον/την σύζυγο με το παιδί. Το κακό ξεκινά από την προεφηβεία και στην προσπάθεια του γονιού να πλησιάσει το παιδί του ρίχνοντας τον εαυτό του και προκαλώντας την αποδόμησή του από το ίδιο του το παιδί. Η καλλιέργεια του ναρκισσισμού κάνει το παιδί να γίνει είτε θύμα, είτε θύτης. Στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας ότι “το καθημερινό καταπίνει το ιερό”, εξήγησε γιατί η καθημερινή τριβή εγκυμονεί κινδύνους για αποϊεροποίηση των ρόλων μέσα στην οικογένεια και ανέπτυξε την αντίρρησή του στον παιδοκεντρισμό που επικρατεί σήμερα.

Κλείνοντας την πολύ εποικοδομητική του ομιλία, ο κ. Ελευθεριάδης αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο της κοινωνίας στον καθορισμό των πλαισίων και των ορίων.

Η επόμενη ομιλία της Σχολής Γονέων και Οικογένειας θα γίνει την Κυριακή 26 Απριλίου 2026, στις 7.00 μ.μ. στον Άγιο Αχίλλιο με καλεσμένο τον καθηγητή Φιλοσοφίας του πανεπιστημίου Αθηνών (και όχι μόνο), κ. Μιχαήλ Μαντζανά που θα αναπτύξει το θέμα: “Μοναξιά και μοναχικότητα στη σύγχρονη οικογένεια”.