Ο εμπορικός σύλλογος ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στη Λάρισα

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς 2025, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, έχει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ15/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ16/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ17/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΠΕΜΠΤΗ18/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ19/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΣΑΒΒΑΤΟ20/12/202509:00 – 18:00
ΚΥΡΙΑΚΗ21/12/202511:00 – 18:00
ΔΕΥΤΕΡΑ22/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΤΡΙΤΗ23/12/202509:00 – 14:00     17:00 – 21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ24/12/202509:00 – 18:00
ΠΕΜΠΤΗ25/12/2025ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ26/12/2025ΑΡΓΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ27/12/202509:00 – 18:00