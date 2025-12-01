Ο εμπορικός σύλλογος ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στη Λάρισα

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς 2025, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, έχει ως εξής:
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|15/12/2025
|09:00 – 14:00 17:00 – 21:00
|ΤΡΙΤΗ
|16/12/2025
|09:00 – 14:00 17:00 – 21:00
|ΤΕΤΑΡΤΗ
|17/12/2025
|09:00 – 14:00 17:00 – 21:00
|ΠΕΜΠΤΗ
|18/12/2025
|09:00 – 14:00 17:00 – 21:00
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|19/12/2025
|09:00 – 14:00 17:00 – 21:00
|ΣΑΒΒΑΤΟ
|20/12/2025
|09:00 – 18:00
|ΚΥΡΙΑΚΗ
|21/12/2025
|11:00 – 18:00
|ΔΕΥΤΕΡΑ
|22/12/2025
|09:00 – 14:00 17:00 – 21:00
|ΤΡΙΤΗ
|23/12/2025
|09:00 – 14:00 17:00 – 21:00
|ΤΕΤΑΡΤΗ
|24/12/2025
|09:00 – 18:00
|ΠΕΜΠΤΗ
|25/12/2025
|ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
|ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
|26/12/2025
|ΑΡΓΙΑ
|ΣΑΒΒΑΤΟ
|27/12/2025
|09:00 – 18:00