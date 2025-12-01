Ο εμπορικός σύλλογος ανακοίνωσε το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων στη Λάρισα

Το προτεινόμενο από τον Εμπορικό Σύλλογο Λάρισας ωράριο λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων για την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς 2025, όπως αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, ομόφωνα, έχει ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/12/2025 09:00 – 14:00 17:00 – 21:00 ΤΡΙΤΗ 16/12/2025 09:00 – 14:00 17:00 – 21:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 17/12/2025 09:00 – 14:00 17:00 – 21:00 ΠΕΜΠΤΗ 18/12/2025 09:00 – 14:00 17:00 – 21:00 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/12/2025 09:00 – 14:00 17:00 – 21:00 ΣΑΒΒΑΤΟ 20/12/2025 09:00 – 18:00 ΚΥΡΙΑΚΗ 21/12/2025 11:00 – 18:00 ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/2025 09:00 – 14:00 17:00 – 21:00 ΤΡΙΤΗ 23/12/2025 09:00 – 14:00 17:00 – 21:00 ΤΕΤΑΡΤΗ 24/12/2025 09:00 – 18:00 ΠΕΜΠΤΗ 25/12/2025 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/12/2025 ΑΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 27/12/2025 09:00 – 18:00

