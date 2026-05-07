Ο εορτασμός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Βελίκα

Την μνήμη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου πανηγυρίζει στις 7 και 8 Μαΐου η φερώνυμη Ιερά Μονή της Βελίκας παρουσία πολλών προσκυνητών, κατοίκων της Κοινότητας Μελιβοίας των παραλιών και της ευρύτερης περιοχής.

Σήμερα Πέμπτη 7 Μαΐου στις 6:00 το απόγευμα θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας.

Αύριο Παρασκευή 8 Μαΐου, το πρωί στις 7:30 θα ψαλεί ο όρθρος και η πανηγυρική θεία λειτουργία. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου και Αγίου Παντελεήμονος Αγιάς αρχιμανδρίτης π. Νικόδημος Αγαθονίκου.

Μετά το πέρας των λειτουργιών θα προσφερθούν στους παρευρισκόμενους διάφορα εδέσματα και το «Φαΐ του Αγίου», από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βελίκας «Φιλοκτήτης» και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μελιβοίας «Ο Όμηρος», ενώ σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους οι προσκυνητές – επισκέπτες ψήνουν, τρώνε και γλεντούν, με συνοδεία μουσικού σχήματος, όπως ορίζει το έθιμο ως αργά το απόγευμα.