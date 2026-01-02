Ο Ευάγγελος Παπαγιαννούλης νέος Αντιδημάρχος στον Δήμο Κιλελέρ

Ο Δήμαρχος Κιλελέρ Αθανάσιος Νασιακόπουλος με απόφασή του τροποποιεί την 17640/29.08.2025 απόφαση και ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο Ευάγγελο Παπαγιανούλη Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Διοικητικών, Τεχνικών Έργων, Αγροτικής Ανάπτυξης, Καταστημάτων, Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Ενέργειας.

Στον Ευάγγελο Παπαγιαννούλη μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες: Οικονομικών και Διοικητικών θεμάτων, Τεχνικών έργων (εκτός ύδρευσης και αποχέτευσης), Εποπτείας και Ευθύνης του Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης, Καταστημάτων Επιχειρήσεων και Εμπορίου. Τον ορίζει επίσης Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Κιλελέρ.

Παραμένουν ως έχουν οι Αντιδήμαρχοι Τριαντάφυλλος Τσινούλης Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, Σεβαστή Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Υγείας & Κοινωνικής Πολιτικής, ο Στυλιανός Θεοχαρόπουλος Αντιδήμαρχος ΔΕ Αρμενίου – Κιλελέρ, ο Χρήστος Τσιχίτας Αντιδήμαρχος ΔΕ Νίκαιας, ο Απόστολος Μαξιμιάδης Αντιδήμαρχος ΔΕ Πλατυκάμπου και ο Σωτήριος Νταφόπουλος Αντιδήμαρχος ΔΕ Κραννώνα.