Ο Θανάσης Μαμάκος για την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Σε μήνυμα του δημάρχου Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, αναφέρονται τα εξής:

«Η 3η Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, είναι μια υπενθύμιση της ευθύνης που έχουμε όλοι μας να χτίσουμε μια κοινωνία πραγματικά ανοιχτή, δίκαιη και συμπεριληπτική.

Μια κοινωνία όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να συμμετέχει ισότιμα, χωρίς εμπόδια και χωρίς διακρίσεις.

Ως Δήμος, εργαζόμαστε καθημερινά για να κάνουμε την πόλη μας πιο προσβάσιμη. Η προσβασιμότητα όμως δεν περιορίζεται μόνο στις ράμπες, στα πεζοδρόμια ή στις υποδομές.

Αφορά στην πρόσβαση στην εργασία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την κοινωνική ζωή.

Αφορά την αλλαγή νοοτροπίας και τη διασφάλιση ότι η διαφορετικότητα δεν αποτελεί περιορισμό, αλλά πλούτο.

Αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που ακόμη υπάρχουν και την αναγκαιότητα:

-για ενίσχυση των υπηρεσιών υποστήριξης των συμπολιτών μας με αναπηρία,

-για αναβάθμιση των δημοτικών υποδομών με επίκεντρο την καθολική προσβασιμότητα,

-για συνεργασία με συλλόγους, φορείς και οικογένειες,

-για προώθηση δράσεων που ενισχύουν την ορατότητα και την ισότιμη συμμετοχή.

Η σημερινή ημέρα είναι μια ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι.

Να δούμε την πόλη μέσα από τα μάτια όσων καθημερινά αντιμετωπίζουν εμπόδια που για τους περισσότερους είναι αόρατα.

Και να δεσμευτούμε ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για μια πόλη ανθρώπινη, που αγκαλιάζει όλους».