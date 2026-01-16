Ο Θανάσης Μαμάκος δέχθηκε ευχές για την ονομαστική του γιορτή (φωτο)

Με χαμόγελα και ευχές πλημμύρισε το Δημαρχείο Λάρισας, με πλήθος κόσμου να προσέρχεται στο Γραφείο Δημάρχου, για να ευχηθεί τα καλύτερα στον Δήμαρχο, Θανάση Μαμάκο, για την ονομαστική του εορτή.

Από νωρίς το πρωί, αυτοδιοικητικοί, σύμβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων, στελέχη και υπάλληλοι των Υπηρεσιών του Δήμου, συνεργάτες, φίλοι αλλά και απλοί πολίτες συναντήθηκαν με τον κ. Μαμάκο και είχαν την ευκαιρία να του ευχηθούν, αλλά και να συζητήσουν μαζί του θέματα για την πόλη και τις συνέργειες που μπορούν να αναπτυχθούν, προς όφελος της αναπτυξιακής προοπτικής της Λάρισας.

Έχοντας στο πλευρό του τη σύζυγό του, Αγάπη Κολοβού-Μαμάκου, ο Δήμαρχος Λαρισαίων υποδέχθηκε τον κόσμο, κάνοντας λόγο για ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές.

«Θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους από καρδιάς για τις ευχές, με αφορμή την ονομαστική μου εορτή. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους, με υγεία, πίστη και δύναμη. Με συνεργασία και με τη συμμετοχή όλων, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την πόλη μας, μαζί να δημιουργήσουμε τη Λάρισα που θέλουμε: μια πόλη λειτουργική, δημιουργική, συμμετοχική, να διαχειρίζεται το μέλλον της με σιγουριά και αποφασιστικότητα», τονίζει ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

