Ο Θανάσης Νασιακόπουλος δέχθηκε ευχές για την ονομαστική του γιορτή (φωτο)

Τις ευχές των δημοτών για την ονομαστική του εορτή δέχτηκε ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος. Δημότες, από όλα τα δημοτικά διαμερίσματα ευχήθηκαν στο Δήμαρχο χρόνια πολλά με υγεία και αισιοδοξία!

Μετά το πέρας των επισκέψεων ο Δήμαρχος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς που μου ευχηθήκατε δια ζώσης, τηλεφωνικά, με γραπτά μηνύματα ή μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης για την ονομαστική μου εορτή.

Το εύρος της επικοινωνίας μας αποτελεί για μένα παρακαταθήκη. Μου δίνει κουράγιο να πορευτώ μαζί σας για να πάμε το Δήμο Κιλελέρ ένα ακόμα βήμα μπροστά. Αντεύχομαι υγεία και ευτυχία σε εσάς και στις οικογένειές σας».

Παράλληλα κοινοποιήθηκε το ακόλουθο κείμενο με ευχές: «Με την ευκαιρία της ονομαστικής εορτής του Δημάρχου μας Θανάση Νασιακόπουλου, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι Πρόεδροι και τα μέλη των Τοπικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων οι συνεργάτες του, καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου Κιλελέρ εκφράζουμε τις πιο θερμές και ειλικρινείς μας ευχές.

Ευχόμαστε υγεία, δύναμη, αισιοδοξία και επιτυχία στο δύσκολο έργο που επιτελεί για το καλό των πολιτών. Η αφοσίωση και οι προσπάθειές του για τη βελτίωση της καθημερινότητας και την προώθηση της ανάπτυξης του Δήμου μας αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους μας. Ας είναι η σημερινή ημέρα μια ευκαιρία να του εκφράσουμε την εκτίμηση και τη στήριξή μας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Χρόνια Πολλά και Δημιουργικά, Δήμαρχε!»