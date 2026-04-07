Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Σε ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Υγείας αναφέρονται τα εξής:

“Η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου.

Η ημερομηνία αυτή επιλέχθηκε καθώς συμπίπτει με την επέτειο της ίδρυσης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) το 1948. Κάθε χρόνο, η ημέρα αυτή εστιάζει σε ένα συγκεκριμένο θέμα δημόσιας υγείας που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα. Για το έτος 2026, το κεντρικό θέμα είναι:«Μαζί για την υγεία. Σταθείτε στο πλευρό της επιστήμης», το οποίο δεν αποτελεί απλώς ένα μήνυμα ευαισθητοποίησης, αλλά μια σαφή υπενθύμιση ότι η πρόοδος στην υγεία βασίζεται στη συλλογική προσπάθεια και στη γνώση.

Η ανθρώπινη υγεία έχει αλλάξει θεαματικά τον τελευταίο αιώνα. Η επιστημονική πρόοδος και η διεθνής συνεργασία έχουν συμβάλει καθοριστικά σε αυτή τη μεταμόρφωση. Αυτή η πρόοδος δεν αφορά μόνο την επιβίωση, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Χάρη στα επιτεύγματα της επιστήμης – όπως τα εμβόλια, η πενικιλίνη, η κατανόηση της θεωρίας των μικροβίων, οι μαγνητικές τομογραφίες και η χαρτογράφηση του ανθρώπινου γονιδιώματος – δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν ωφεληθεί, ζώντας πλέον περισσότερο και πιο υγιεινά.

Όμως η παγκόσμια υγεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Η κλιματική αλλαγή, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι δημογραφικές μεταβολές δημιουργούν νέους κινδύνους. Τα συστήματα υγείας σε πολλές χώρες βρίσκονται υπό πίεση, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται νέες ασθένειες με δυνατότητα εξάπλωσης σε επίπεδο επιδημίας ή πανδημίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η επιστημονική έρευνα δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ανάγκη. Χιλιάδες επιστήμονες σε όλο τον κόσμο, σε συνεργασία με οργανισμούς όπως ο ΠΟΥ, αναπτύσσουν νέες πολιτικές, εργαλεία και καινοτόμες λύσεις, με στόχο την προστασία των κοινωνιών σήμερα και τη διασφάλιση της υγείας των επόμενων γενεών.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή των εμβολίων. Τα τελευταία 50 χρόνια, οι παγκόσμιες προσπάθειες ανοσοποίησης έχουν σώσει πάνω από 154 εκατομμύρια παιδιά. Τα εμβόλια έχουν συμβάλει στη μείωση της βρεφικής θνησιμότητας κατά 40%, ενώ μόνο το εμβόλιο για την ιλαρά έχει σώσει περισσότερα από 90 εκατομμύρια ζωές.

Ταυτόχρονα, οι τεχνολογίες πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Από τις ηλεκτρονικές συσκευές μέτρησης της αρτηριακής πίεσης έως τις μαστογραφίες για την έγκαιρη ανίχνευση του καρκίνου του μαστού, η ιατρική σήμερα δίνει έμφαση στην πρόληψη, σώζοντας καθημερινά ζωές.

Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο σωματικής και ψυχικής υγείας. Οι χώρες έχουν νομική υποχρέωση να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν νομοθεσία και πολιτικές που εγγυώνται την καθολική πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και να αντιμετωπίζουν τις βαθύτερες αιτίες των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, συμπεριλαμβανομένης της φτώχειας, του στιγματισμού και των διακρίσεων.“