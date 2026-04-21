Ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας για τη θωράκιση που προσφέρουν τα εμβόλια

Η θωράκιση που προσφέρουν τα εμβόλια έναντι των μεταδιδόμενων νοσημάτων επισημαίνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο και την Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Λάρισας με αφορμή την Παγκόσμια αλλά και Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εμβολιασμού.

Τα τελευταία 50 χρόνια, χάρη στον εμβολιασμό εκτιμάται ότι έχουν σωθεί τουλάχιστον 154 εκατομμύρια ζωές, που ισοδυναμεί με έξι ζωές το λεπτό, κάθε μέρα, για πέντε δεκαετίες.

Είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο, ιδιαίτερα τις τελευταίες δεκαετίες, ότι τα εμβόλια ενισχύουν την συλλογική ανοσία και μειώνουν δραστικά τον κίνδυνο θανατηφόρων νοσημάτων. Τονίζεται δε παράλληλα η συμβολή των εμβολίων στην εξάλειψη θανατηφόρων ασθενειών και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ειδικότερα, ο εμβολιασμός συνέβαλε στη βελτίωση της βρεφικής επιβίωσης κατά 40% παγκοσμίως, ενώ πριν την ανάπτυξη των εμβολιαστικών προγραμμάτων πολλά από αυτά δεν έφθαναν ούτε στα πρώτα τους γενέθλια. Ενδεικτικό είναι ότι το 60% των ανθρώπων που έχουν σωθεί χάρη στα εμβόλια οφείλουν τη σωτηρία τους αποκλειστικά στο εμβόλιο της ιλαράς.

Η εμβολιαστική κόπωση των πολιτών και η ενισχυμένη διστακτικότητα της μεταπανδημικής εποχής οδηγούν στην επανεμφάνιση νοσημάτων που ήταν παρελθόν. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ η ιλαρά κάνει επικίνδυνη επιστροφή, με τον αριθμό των κρουσμάτων να αυξάνει σταθερά κάθε χρόνο ξεπερνώντας τα 10,3 εκατομμύρια το 2023 (+20% σε σύγκριση με το 2022).Και η τάση αυτή «πιθανόν» συνεχίζεται. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, 138 χώρες ανέφεραν κρούσματα ιλαράς, 61 από τις οποίες έζησαν μεγάλης κλίμακας επιδημίες. Πρόκειται για «τον υψηλότερο αριθμό από το 2019», σύμφωνα με επιδημιολογικά δεδομένα.Η μηνιγγίτιδα, ο κοκκύτης, ο κίτρινος πυρετός και άλλες ασθένειες παρουσιάζουν επίσης ανησυχητικό ρυθμό αύξησης, με τους ειδικούς να τονίζουν ότι η παραπληροφόρηση, οι περικοπές και η μείωση της χρηματοδότησης των προληπτικών προγραμμάτων και οι ανισότητες στην πρόσβαση, αποτελούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις της δημόσιας υγείας.

Η άρνηση αλλά ακόμη και η καθυστέρηση του εμβολιασμού δημιουργεί θύλακες ανεμβολίαστων ή ατελώς εμβολιασμένων ατόμων. Συνεπώς κυκλοφορούν μεταδοτικές ασθένειες, διακινδυνεύοντας την υγεία των ανεμβολίαστων και των ατελώς εμβολιασμένων ατόμων (επίνοσων) και ιδίως των ευάλωτων ατόμων με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών ή και θανάτου. Σε αυτά συγκαταλέγονται άτομα που δεν μπορούν να εμβολιαστούν λόγω ηλικίας (όπως τα βρέφη που δεν έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία για εμβολιασμό) ή λόγω ιατρικών αντενδείξεων (όπως τα άτομα με σοβαρές χρόνιες παθήσεις ή ανοσοκαταστολή). Η ευαλωτότητα όλων μας αυξάνεται όσο η συλλογική ανοσία υποχωρεί.

Μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα αποτελούν οι έγκυες και για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να εμβολιάζονται με τα ενδεδειγμένα εμβόλια, τόσο για την προστασία των ίδιων όσο και για την προστασία των εμβρύων και νεογνών στη συνέχεια.

Εμβόλια σχετιζόμενα με την εγκυμοσύνη: