Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Ο Ιπποκράτης στη Θεσσαλία: Τρεις εμβληματικές απεικονίσεις» την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 7 μμ.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το σύλλογο «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» και την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης & Τυρνάβου με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:
Το Φαρμακείο Αστεριάδη στη Λάρισα. Ιστορική διαδρομή.
Νικόλαος Αθ. Παπαθεοδώρου, ιατρός, ιστοριοδίφης
Όταν ο Ιπποκράτης “συνάντησε” την τέχνη του αγιογράφου του Κισσάβου: Μια σπάνια απεικόνιση στο αρχοντικό των Φαβρ.
Ρίζος Χαλιαμπάλιας, πρόεδρος του συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα»
Ασημίνα Τσιάκα, αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας
Ιάματα Τέχνης: Η εικονογραφική απεικόνιση της φιλανθρωπικής δραστηριότητας της Ιεράς Μονής Δουσίκου.
Περικλής Μητρονάσιος, τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων