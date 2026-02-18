Στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο «Ο Ιπποκράτης στη Θεσσαλία: Τρεις εμβληματικές απεικονίσεις» την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, στις 7 μμ.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από το σύλλογο «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα» και την Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης & Τυρνάβου με την υποστήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας – Γαλλική Πρεσβεία.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Το Φαρμακείο Αστεριάδη στη Λάρισα. Ιστορική διαδρομή.

Νικόλαος Αθ. Παπαθεοδώρου, ιατρός, ιστοριοδίφης

Όταν ο Ιπποκράτης “συνάντησε” την τέχνη του αγιογράφου του Κισσάβου: Μια σπάνια απεικόνιση στο αρχοντικό των Φαβρ.

Ρίζος Χαλιαμπάλιας, πρόεδρος του συλλόγου «Ο Ιπποκράτης στη Λάρισα»

Ασημίνα Τσιάκα, αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Ιάματα Τέχνης: Η εικονογραφική απεικόνιση της φιλανθρωπικής δραστηριότητας της Ιεράς Μονής Δουσίκου.

Περικλής Μητρονάσιος, τεχνικός συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων