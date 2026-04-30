Ο “Ιπποκράτης” στον χειμερινό κινηματογράφο του Δήμου Λαρισαίων

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της διοργάνωσης “Ιπποκράτης – Ζώντας την Κληρονομιά” και ενόψει του 4ου Ιπποκράτειου Συνεδρίου, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων θα προβάλλει στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο την ταινία “Ιπποκράτης”.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Μαΐου και την Τρίτη 5 Μαΐου και ώρες 19:00 & 21:30, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο Μπενζαμέν προορίζεται να γίνει ένας σπουδαίος γιατρός, είναι σίγουρος γι’ αυτό. Αλλά η πρώτη του εμπειρία ως ειδικευόμενος στην πτέρυγα του νοσοκομείου όπου εργάζεται ο πατέρας του δεν εξελίσσεται όπως ήλπιζε. Η ευθύνη είναι συντριπτική, ο πατέρας του είναι σχεδόν απών και ο συνάδελφός του είναι πολύ πιο έμπειρος από εκείνον. Αυτή η πρακτική άσκηση θα αναγκάσει τον Μπενζαμέν να αντιμετωπίσει τα όριά του… και να ξεκινήσει την πορεία του προς την ενηλικίωση.

Σκηνοθεσία: Τομά Λιλτί

Πρωταγωνιστούν: Βενσάν Λακόστ, Ρεντά Κατέμπ, Ζακ Γκάμπλιν, Μαριάν Ντενικούρ