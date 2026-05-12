Ο Κριστιάν Περάκης με την EXALCO στον Schneider Electric Marathon de Paris 2026

Η συμμετοχή του Περάκη Κριστιάν, στελέχους του τμήματος εξαγωγών στον Schneider Electric Marathon de Paris 2026 αποτέλεσε για την EXALCO μια ιδιαίτερα ξεχωριστή στιγμή. Ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 42,195 χλμ. σε λιγότερο από 4 ώρες, σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνή αγώνα αντοχής.

Ο Schneider Electric Marathon de Paris, μία από τις σημαντικότερες αθλητικές διοργανώσεις παγκοσμίως, συγκεντρώνει κάθε χρόνο δρομείς από όλο τον κόσμο. Η φετινή διοργάνωση αποτέλεσε μια πραγματική γιορτή του αθλητισμού, με 57.464 τερματίσαντες, γεγονός που την κατατάσσει ως τον πολυπληθέστερο μαραθώνιο στην Ευρώπη και τον δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο.

Με το δυναμικό του πνεύμα και την αφοσίωσή του, ανέδειξε με τον καλύτερο τρόπο αξίες όπως η επιμονή, η στοχοπροσήλωση και η εσωτερική δύναμη, στοιχεία που εμπνέουν και χαρακτηρίζουν κάθε μεγάλη προσπάθεια.

Μας έκανες περήφανους, Κριστιάν – συγχαρητήρια!