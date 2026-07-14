Ο «Κρυμμένος Θησαυρός» έρχεται αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου στην πλατεία Ανθούπολης

Δωρεάν παράσταση μαριονετών από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

Μία ξεχωριστή θεατρική παράσταση μαριονετών με το αγαπημένο παραμύθι του Aleksey Tolstoy «Ο Κρυμμένος Θησαυρός», θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου, στις 20:30, στην πλατεία Ανθούπολης, με δωρεάν είσοδο για όλους, από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Σωματείο Έργο Πολιτισμού Τέχνης & Εκπαίδευσης.

Ένας συναρπαστικός μύθος ζωντανεύει μέσα από εντυπωσιακές μεγάλες μαριονέτες, περίτεχνα σκηνικά και μια μοναδική ιστορική ηχογράφηση, ντυμένη με τη μαγευτική μουσική του Μίμη Πλέσσα. Τις φωνές τους χαρίζουν αγαπημένοι και αξέχαστοι ηθοποιοί: ο Χρόνης Εξαρχάκος, ο Ανδρέας Ντούζος, η Ζώρα Τσάπελη, η Δήμητρα Σερεμέτη, η Αγνή Βλάχου και ο Ντάνος Λυγίζος.

Μια μαγική θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να ταξιδέψει όλη την οικογένεια στον κόσμο της φαντασίας, της περιπέτειας και των διαχρονικών αξιών.

Περίληψη σεναρίου παράστασης.

Ο Σπίθας, ένα ξέγνοιαστο κι ανέμελο παιδί, ζει μαζί με την μητέρα του στο φτωχικό τους σπιτικό σε ένα μικρό ορεινό χωριό. Μέσα στο σπίτι του, πίσω από το ζωγραφιστό τσουκάλι με τη φωτιά, βρίσκεται μία μεγάλη κλειδωμένη βαριά πόρτα με ένα χρυσό λουκέτο. Ο μόνος που μπορεί ν’ ανοίξει την πόρτα είναι ο πανούργος άρχοντας Μπαραμπάς Καραμπάς, που έχει το χρυσό κλειδί. Ο άπληστος άρχοντας ψάχνει με μανία για χρόνια να βρει τη μυστική πόρτα, καθώς σύμφωνα με το μύθο, πίσω από την πόρτα υπάρχει ο κρυμμένος θησαυρός με τεράστια πλούτη! Ο Σπίθας πρέπει να φτάσει στη μυστική πόρτα πριν από τον Μπαραμπά Καραμπά και τη συμμορία του. Η πονηρή Μαντάμ Αλεπού και ο Γέρο Μάνταλος προσπαθούν να ξεγελάσουν τον Σπίθα. Η κυρά Χελώνα, η Καρακάξα και ο Μούργος -ο πιστός σκύλος του Σπίθα- βοηθούν τον ήρωά μας να πάρει το χρυσό κλειδί από τον Μπαραμπά Καραμπά. Άραγε θα καταφέρει ο Σπίθας να ανοίξει πρώτος τη μυστική πόρτα; Ποιος είναι ο αληθινός Κρυμμένος Θησαυρός της ζωής; Βρίσκεται πίσω απ’ τη βαριά πόρτα, ή μήπως φωλιάζει στο νου και στην καρδιά; Όλοι μας κρατάμε από ένα χρυσό κλειδί! Πόσοι όμως ξέρουμε τη δική μας κρυφή πόρτα; Στην τελευταία σκηνή αποκαλύπτεται ότι ο Κρυμμένος Θησαυρός είναι η γνώση και το διάβασμα. Πίσω από τη μυστική πόρτα ζωντανεύει το μαγικό βιβλίο -ένας εντυπωσιακός puppet χαρακτήρας- που μεταδίδει το δίδαγμα της παράστασης.

Το Σωματείο Έργο Πολιτισμού Τέχνης & Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το 1960 από τον αείμνηστο παιδαγωγό Φραγκίσκο-Τάκη Καλαϊτζάκη, καθηγητή στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης και πρωτεργάτη δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τα παιδιά στην Ελλάδα. Το έργο του συνεχίζουν οι γιοι του Δημήτρης, Project Director και παραγωγός Δράσεων-Παραστάσεων-Οπτικοακουστικών Έργων εκπαιδευτικής ψυχαγωγίας για τα παιδιά, και Μανώλης, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, και στιχουργός.

Στόχος του Σωματείου είναι η ποιοτική ψυχαγωγία και πολιτιστική καλλιέργεια των παιδιών, η επαφή τους με τις παραστατικές τέχνες, και η προώθηση της βιωματικής εκπαίδευσης μέσω της ενσυναίσθησης. Έχει παρουσιάσει παραστάσεις με ιδιαίτερη επιτυχία στο Παιδικό Στέκι του Εθνικού Θεάτρου, στην Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων κλπ.