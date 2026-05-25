Ο Κόκκαλης ζητά άμεσες αποζημιώσεις για τους αγρότες που «χτυπήθηκαν» από τις χαλαζοπτώσεις στον Τύρναβο

Την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι διαδοχικές χαλαζοπτώσεις στην περιοχή του Τυρνάβου ζητά με αναφορά του προς τον αρμόδιο υπουργό ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία και βουλευτής Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης κατέθεσε ως αναφορά δημοσίευμα της ενημερωτικής ιστοσελίδας paidis.com, στο οποίο περιγράφεται η μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν δενδρώδεις καλλιέργειες από τη «διπλή» χαλαζόπτωση που έπληξε την περιοχή του Τυρνάβου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η δεύτερη έντονη χαλαζόπτωση που σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής ολοκλήρωσε την καταστροφή που είχε ήδη προκαλέσει η πρώτη, κυρίως στην περιοχή της Καμπίλ Αγά, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε βερίκοκα, ροδάκινα, αχλάδια, νεκταρίνια, αμπέλια και άλλες καλλιέργειες.

Παράλληλα, επισημαίνεται η απόγνωση των παραγωγών, οι οποίοι περιμένουν από τον ΕΛΓΑ να ξεκινήσει άμεσα τις εκτιμήσεις, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για δίκαιες αποζημιώσεις των πληγέντων.

Ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά να κινηθούν χωρίς καθυστέρηση όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την αποζημίωση των αγροτών, καλώντας το υπουργείο να προχωρήσει στις απαιτούμενες ενέργειες για την άμεση αντιμετώπιση της κατάστασης και την ανακούφιση των πληγέντων παραγωγών του Τυρνάβου.