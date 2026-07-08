Ο Κόκκαλης ζητά εξηγήσεις για την κυβερνητική στάση απέναντι στην υπονόμευση της Φέτας ΠΟΠ

Στη Βουλή φέρνει ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης το ζήτημα της χρήσης της ονομασίας «Feta» από τουρκικές επιχειρήσεις, καταθέτοντας ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ζητώντας να δοθούν σαφείς απαντήσεις για τις ενέργειες που έχει αναλάβει η κυβέρνηση προκειμένου να προστατεύσει τη διεθνή υπόσταση της ελληνικής Φέτας ΠΟΠ.

Ο Λαρισαίος βουλευτής υποστηρίζει ότι η Φέτα αποτελεί το σημαντικότερο ελληνικό αγροδιατροφικό προϊόν και βασικό πυλώνα της ελληνικής κτηνοτροφίας, με καθοριστική συμβολή στο εισόδημα χιλιάδων αιγοπροβατοτρόφων και δεκάδων τυροκομικών επιχειρήσεων. Όπως επισημαίνει, η κατοχύρωσή της ως Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης δεν αφορά μόνο τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος, αλλά και την προστασία της ελληνικής παραγωγής και της αξιοπιστίας της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Αφορμή για την κοινοβουλευτική παρέμβαση αποτελούν δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία τουρκικές επιχειρήσεις παράγουν και διαθέτουν προϊόντα με την ονομασία «Feta», προωθώντας τα μάλιστα και σε αγορές του εξωτερικού. Κατά τον κ. Κόκκαλη, η εξέλιξη αυτή προκαλεί έντονη ανησυχία στον κτηνοτροφικό και εξαγωγικό κόσμο, ενώ αναδεικνύει, όπως υποστηρίζει, την έλλειψη μιας ολοκληρωμένης κυβερνητικής στρατηγικής για τη διεθνή προστασία των ελληνικών προϊόντων ΠΟΠ.

Ο ίδιος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι περιορίζεται σε αποσπασματικές και εκ των υστέρων αντιδράσεις, αντί να διαθέτει έναν μόνιμο μηχανισμό πρόληψης, παρακολούθησης και άμεσης παρέμβασης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις ελληνικές διπλωματικές αρχές και τους παραγωγικούς φορείς.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι Έλληνες κτηνοτρόφοι δοκιμάζονται από το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις υψηλές τιμές στις ζωοτροφές και την ενέργεια, τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και τη συνεχιζόμενη μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Όπως αναφέρει, κάθε πλήγμα στη φήμη και την εμπορική αξία της Φέτας ΠΟΠ μεταφράζεται σε άμεσες οικονομικές απώλειες για τους παραγωγούς και συνολικά για την ελληνική περιφέρεια.

Με την ερώτησή του καλεί τον αρμόδιο υπουργό να γνωστοποιήσει πότε ενημερώθηκε το υπουργείο για τη χρήση της ονομασίας «Feta» από τουρκικές επιχειρήσεις και ποιες ενέργειες έχουν γίνει μέχρι σήμερα, αν έχουν αποσταλεί επίσημα διαβήματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν υπήρξαν παρεμβάσεις προς τις τουρκικές αρχές ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και ποιο είναι το ισχύον καθεστώς προστασίας της Φέτας στις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

Επιπλέον, ζητά στοιχεία για το αν λειτουργεί μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης των διεθνών αγορών και των παραβιάσεων που αφορούν ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ, πόσες υποθέσεις παράνομης χρήσης της ονομασίας «Φέτα» έχουν καταγραφεί από το 2019 μέχρι σήμερα και ποιες ήταν οι ενέργειες της ελληνικής πλευράς σε κάθε περίπτωση. Τέλος, καλεί την κυβέρνηση να διευκρινίσει εάν προτίθεται να αναλάβει πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω θωράκιση της διεθνούς προστασίας της Φέτας ΠΟΠ σε όλες τις υφιστάμενες και μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες.