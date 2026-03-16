Ο Λαρισαίος Αδριανός Γκολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας υποψήφιος αστροναύτης

Πρώτα έζησε έναν χρόνο σε ερευνητικό σταθμό της Ανταρκτικής, τώρα θέλει να κατακτήσει ένα άλλο εχθρικό περιβάλλον.

Ο γιατρός Αδριανός Γκολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας υποψήφιος αστροναύτης της ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας ESA.

Το 2002 επιλέχθηκε μεταξύ 22.500 ατόμων που κατέθεσαν αίτηση – ανάμεσά τους και 281 Έλληνες – και πέρασε στη δεύτερη διαδικασία επιλογής.

Από φέτος τον Φεβρουάριο, ο 39χρονος Γκολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που συμμετέχει στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών της ESA στη Γερμανία, με τον τίτλο του χειρουργού πτήσης.

Η συμμετοχή του ανοίγει δυνητικά τον δρόμο για την πρώτη έξοδο έλληνα αστροναύτη στο Διάστημα, αν και η επιλογή των πληρωμάτων της ESA εξαρτάται από τις εισφορές που καταβάλλει στην υπηρεσία κάθε χώρα-μέλος –και η Ελλάδα δεν ανήκει στους μεγαλύτερους χρηματοδότες.

Το 2023, ο Γκολέμης (πρώτος από αριστερά στην πρώτη σειρά) συμμετείχε σε άσκηση εξόδου από βυθισμένο ελικόπτερο (ESA)

Όταν ο Αδριανός Γκολέμης έγινε δεκτός στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή». Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ESA, είπε, ξεπερνά πλέον τα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία.

«Πριν από λίγα χρόνια, η θέση της Ελλάδας στο Διάστημα έμοιαζε με μακρινό σενάριο» λέει τώρα ο υπουργός στο Εuronews, το οποίο δημοσιεύει άρθρο για τον Γκολέμη.

Όπως αναφέρει ο κ. Παπαστεργίου, οι πρόσφατες επενδύσεις της Ελλάδας σε μικροδορυφόρους είναι ενδεικτικές των ελληνικών φιλοδοξιών στο Διάστημα.

Στο πλαίσιο προγράμματος της ESA το 2013, o Αδριανός Γκολέμης πέρασε 12 μήνες ως γιατρός του γαλλο-ιταλικού ερευνητικού σταθμού Concordia στο Υψίπεδο της Ανταρκτικής.

Στις αρχές της πανδημίας, όταν όλοι αναγκάστηκαν να κλειστούν στα σπίτια τους, ο Γκολέμης έγραψε δύο άρθρα, διαθέσιμα εδώ και εδώ, για τη ζωή σε συνθήκες απομόνωσης.

Ο δρ. Γολέμης, με καταγωγή από τη Λάρισα, είναι απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων από τη Γαλλία, ενώ από το 2018 υπηρετεί ως ιατρός αστροναυτών στην ESA.

Βαγγέλης Πρατικάκης (in.gr)