Ο  Μίλτος Πασχαλίδης δώρισε μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά στη Νίκαια

Μία ακόμη μεγάλη μουσική γιορτή δώρισε ο Δήμος Κιλελέρ στους δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής, με τον Μίλτο Πασχαλίδη, στην κεντρική πλατεία της Νίκαιας ο οποίος παρέσυρε το πολυπληθές κοινό σε ένα ταξίδι γεμάτο αγαπημένα τραγούδια, συγκίνηση και απίστευτες στιγμές.

Πιστός στο καθιερωμένο καλοκαιρινό του ραντεβού με το κοινό του, ο τροβαδούρος εμφανίστηκε σε μια συναυλία που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ, με ελεύθερη είσοδο.

Ο Πασχαλίδης παρουσίασε ένα πρόγραμμα με τραγούδια-σταθμούς της πολύχρονης πορείας του, αλλά και νεότερες δημιουργίες του προσφέροντας στο κοινό του μία βραδιά γεμάτη συναίσθημα, ροκ ενέργεια και λαϊκή αμεσότητα. Μαζί του επί σκηνής βρέθηκαν οι εξαιρετικοί μουσικοί της μπάντας του οι οποίοι συνέβαλλαν σε μια υψηλού επιπέδου μουσική εμπειρία.

Πριν από την έναρξη της συναυλίας, σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Κιλελέρ, Θανάσης Νασιακόπουλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να επενδύει σε ποιοτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, καθώς αποτελούν σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής και της συνοχής των τοπικών κοινοτήτων.

Όπως ανέφερε, οι εκδηλώσεις υπηρετούν έναν τριπλό στόχο: την ποιοτική ψυχαγωγία των δημοτών, τη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης του τόπου και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, δίνοντας στους κατοίκους την ευκαιρία να συναντιούνται και να μοιράζονται κοινές εμπειρίες.

Παράλληλα, ευχαρίστησε δημόσια τους χορηγούς για τη στήριξή τους, καθώς και τους εργαζόμενους του Δήμου, το Τμήμα Πολιτισμού, τη διεύθυνση και τους υπαλλήλους που εργάστηκαν για την επιτυχημένη διοργάνωση, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στη αντιδήμαρχο Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ, Σέβη Λαδοπούλου-Χατζητζομπάνη για τη διαρκή στήριξη των πολιτιστικών δράσεων του Δήμου.