«Ο Μίλτος Πασχαλίδης στη Νίκαια» – Μια μεγάλη συναυλία με δωρεάν είσοδο

Πιστός στο αγαπημένο του καλοκαιρινό ραντεβού, ο Μίλτος Πασχαλίδης την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 21:30 στην πλατεία της Νίκαιας θα μας χαρίσει μία μεγάλη συναυλία που συμπυκνώνει όσα αγαπάμε σε αυτόν και στη μουσική του: ένταση και τρυφερότητα, ειλικρίνεια, ροκ ενέργεια, γλυκιά συνενοχή και λαϊκή αμεσότητα.

Με 31 χρόνια δισκογραφίας, συνεργασίες και φιλίες που τον (και μας) καθόρισαν, τραγούδια που μας στιγμάτισαν και μας συντροφεύουν, οι συναυλίες του πλέον είναι εμπειρίες κοινής μνήμης και τόποι συνάντησης.

Και αυτή τη φορά θα χωρέσει όλο το σύμπαν του Μίλτου: τραγούδια «σταθμούς», νέες επιτυχίες, παραμύθια, κακιές συνήθειες, ιστορίες και τραγούδια που ζούνε λαθραία.

Ο Μίλτος θα μας «τα πει όλα» κι εμείς όλοι μαζί θα «ανοίγουμε τα χέρια μας να χωρέσουμε όλον τον κόσμο να γίνουμε ένα» και θα τραγουδάμε μαζί ως τα «Ξημερώματα».

Η συναυλία διοργανώνεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Κιλελέρ και είναι ΔΩΡΕΑΝ όπως όλες οι εκδηλώσεις του καλοκαιριού.

Μαζί του επί σκηνής οι:

· Θύμιος Παπαδόπουλος: Πνευστά – Ενορχηστρώσεις

· Πάρις Περισυνάκης: Λύρα – Μαντολίνο

· Νίκη Γρανά: Ακορντεόν – Τραγούδι

· Γιάννης Μπελώνης: Πιάνο

· Λάμπης Κουντουρόγιαννης: Ηλεκτρικές Κιθάρες

· Αντωνία Τσολάκη: Μπάσο

· Ηλίας Δουμάνης: Τύμπανα

· Πασχάλης Κολέντσης, Σωτήρης Παπάκος: Ηχοληψία

· Μανώλης Μπράτσης: Φωτισμοί