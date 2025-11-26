Ο Μητροπολίτης Κίτρους τίμησε την Σταυρούλα Σδρόλια

Το Μετάλλιο της Αγίας Αικατερίνης απένειμε ο Μητροπολίτης Κίτρους κ. Γεώργιος στην Αρχαιολόγο και Έφορο Αρχαιοτήτων Λάρισας κα Σταυρούλα Σδρόλια, η οποία υπηρετεί ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πιερίας.

Η επίδοση του Μεταλλίου, που συνοδεύθηκε και από την απονομή Τιμητικού Διπλώματος, έλαβε χώρα την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, μετά το πέρας του πανηγυρικού Αρχιερατικού Συλλείτουργου, που τελέστηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Θείας Αναλήψεως, με την ευκαιρία της μνήμης της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αικατερίνης, Πολιούχου Κατερίνης.

Ο Μητροπολίτης τόνισε ότι η τιμωμένη Έφορος Αρχαιοτήτων συνεργάστηκε άψογα με την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, προωθώντας σημαντικές μελέτες και έργα που αφορούν εκκλησιαστικά μνημεία, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία.

Παρά το γεγονός ότι υπηρετεί μικρό χρονικό διάστημα ως Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας Πιερίας, η παρουσία της ήταν ουσιαστική και πάντοτε προς την κατεύθυνση κατανόησης των ζητημάτων και επίλυσης θεμάτων που κατά καιρούς προέκυπταν.

Τέλος, η τιμηθείσα Αρχαιολόγος δέχθηκε τις ευχές των Αρχιερέων, των τοπικών Αρχόντων και του εκκλησιάσματος.

