Ο πρόεδρος του ΙΣΛ Κ. Γιαννακόπουλος αποχαιρετά τον γιατρό Κωνσταντίνο Μπάρκα

Τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του γιατρού Κωνσταντίνου Μπάρκα, που «έφυγε» ξαφνικά χθες από τη ζωή εκφράζει, με δήλωσή του, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας κ. Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος.

Αναλυτικά:

“Θλίψη προκάλεσε στην ιατρική κοινότητα αλλά και στην κοινωνία της Λάρισας σήμερα ο ξαφνικός θάνατος του αναισθησιολόγου Κωνσταντίνου Μπάρκα.

Γιατρός με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και βαθύς γνώστης της επιστήμης της αναισθησιολογίας άσκησε το λειτούργημά του τόσο στο ΕΣΥ όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με επιμέλεια και συνέπεια.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Καλό ταξίδι συνάδελφε Κώστα!”