Ο Πρόεδρος του ΙΣΛ Κ. Γιαννακόπουλος για τις εξελίξεις στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

O πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Λάρισας, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, παρεμβαίνει στις εξελίξεις που αφορούν τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε άρθρο του “ο ΠΙΣ για να ανακτήσει το κύρος του, την αξιοπιστία του αλλά κυρίως τον θεσμικό και τον συνδικαλιστικό του ρόλο, αυτό μπορεί να επιτευχθεί με άμεσες εκλογές και την συμμετοχή ολόκληρου του εκλογικού σώματος”

Αναλυτικά:

“Η δυσλειτουργία του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου είναι πλέον εμφανής. Σ’ αυτό έχει συμβάλει κυρίως η βαριά εσωστρέφεια, που τον ταλανίζει ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, αλλά και ορισμένες δικαστικές αλλά και άστοχες υπουργικές αποφάσεις που την πυροδότησαν, με αποτέλεσμα να τον εκτρέψουν από την κύρια αποστολή του και να τον αδρανοποιήσουν. Επιστέγασμα δε, όλων αυτών, ο διορισμός Διοικούσας Επιτροπής από τον υπ. Υγείας, μια δυσάρεστη παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του ΠΙΣ.

Για να ξεφύγουμε από όλα αυτά και να πάμε ένα βήμα μπροστά, επιβάλλεται πολύ γρήγορα ο ΠΙΣ να ανακτήσει το κύρος του, την αξιοπιστία του αλλά κυρίως τον θεσμικό και τον συνδικαλιστικό του ρόλο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με άμεσες εκλογές και την συμμετοχή ολόκληρου του εκλογικού σώματος, όπως αυτό προέκυψε από τις εκλογές στους Ιατρικούς Συλλόγους τον Ιούνιο, χωρίς αποκλεισμούς και με παράλληλη δέσμευση όλων των παρατάξεων να σταματήσουν τις δικαστικές προσφυγές και τον αλληλοσπαραγμό.

Το ιατρικό σώμα και κυρίως οι νέοι γιατροί, που αυτή τη στιγμή ταλανίζονται από το burnout και το brain drain, περιμένουν λύσεις στα προβλήματά τους.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, που αποτελούν τον στρατηγικό στόχο του ΠΙΣ, απαιτείται το προφίλ του μελλοντικού προέδρου να αξιολογηθεί με βάση τις ανάγκες του ιατρικού σώματος και του συστήματος υγείας, ανεξάρτητα από πολιτικές ή παραταξιακές προτιμήσεις. Ένα ισχυρό προφίλ θα μπορούσε να περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

Ενότητα και εκπροσώπηση : Να μπορεί να εκπροσωπεί ισότιμα όλους τους γιατρούς – νοσοκομειακούς, ελευθεροεπαγγελματίες, πανεπιστημιακούς, νέους και ειδικευόμενους – επιδιώκοντας συνθέσεις αντί για διχασμούς.

: Να μπορεί να εκπροσωπεί ισότιμα όλους τους γιατρούς – νοσοκομειακούς, ελευθεροεπαγγελματίες, πανεπιστημιακούς, νέους και ειδικευόμενους – επιδιώκοντας συνθέσεις αντί για διχασμούς. Ανεξαρτησία: Να διατηρεί θεσμική αυτονομία απέναντι σε κυβερνήσεις, κόμματα και επιμέρους συμφέροντα, ώστε οι παρεμβάσεις του να βασίζονται στις ανάγκες της ιατρικής κοινότητας και της δημόσιας υγείας.

Να διατηρεί θεσμική αυτονομία απέναντι σε κυβερνήσεις, κόμματα και επιμέρους συμφέροντα, ώστε οι παρεμβάσεις του να βασίζονται στις ανάγκες της ιατρικής κοινότητας και της δημόσιας υγείας. Γνώση των προβλημάτων του κλάδου: Να έχει ουσιαστική εμπειρία στα θέματα της καθημερινής άσκησης της ιατρικής, όπως οι εργασιακές συνθήκες, οι αμοιβές, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η επαγγελματική εξουθένωση και η μετανάστευση νέων γιατρών.

Να έχει ουσιαστική εμπειρία στα θέματα της καθημερινής άσκησης της ιατρικής, όπως οι εργασιακές συνθήκες, οι αμοιβές, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η επαγγελματική εξουθένωση και η μετανάστευση νέων γιατρών. Διαπραγματευτική ικανότητα: Να μπορεί να συνομιλεί αποτελεσματικά με την Πολιτεία, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους υπόλοιπους θεσμούς, διεκδικώντας ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις.

Να μπορεί να συνομιλεί αποτελεσματικά με την Πολιτεία, τους ασφαλιστικούς φορείς και τους υπόλοιπους θεσμούς, διεκδικώντας ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Θεσμική αξιοπιστία: Να λειτουργεί με διαφάνεια, λογοδοσία και συνέπεια, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των γιατρών.

Να λειτουργεί με διαφάνεια, λογοδοσία και συνέπεια, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των γιατρών. Όραμα για το μέλλον της ιατρικής: Να προωθεί πολιτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ιατρική εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τη διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας.

Να προωθεί πολιτικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την ιατρική εκπαίδευση, την έρευνα, την καινοτομία και τη διατήρηση υψηλών προτύπων ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Υπεράσπιση της ιατρικής δεοντολογίας: Να διαφυλάσσει το κύρος του ιατρικού επαγγέλματος και να προάγει την επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική.

Να διαφυλάσσει το κύρος του ιατρικού επαγγέλματος και να προάγει την επιστημονικά τεκμηριωμένη ιατρική πρακτική. Ικανότητα επικοινωνίας: Να εκφράζει με σαφήνεια και τεκμηρίωση τις θέσεις του Συλλόγου τόσο προς τα μέλη όσο και προς την κοινωνία, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων δημόσιας υγείας.

Συνολικά, ένας επιτυχημένος πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου θα ήταν χρήσιμο να συνδυάζει επιστημονική επάρκεια, συνδικαλιστική εμπειρία, διοικητική ικανότητα, διαπραγματευτική αποτελεσματικότητα και ακεραιότητα, που μαζί με το Διοικητικό του Συμβούλιο και την Ολομέλεια των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, θα έχουν σαν στόχο τόσο την προάσπιση των δικαιωμάτων των γιατρών όσο και τη συμβολή στη βελτίωση του συστήματος υγείας και της φροντίδας των ασθενών”.