Ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου στη Σχολή γονέων στον Άγιο Αχίλλιο

Λειτουργεί και φέτος, για έβδομη χρονιά, η Σχολή Γονέων στον Ι.Μ.Ν.Αγίου Αχιλλίου με τον γενικό τίτλο ‘Διάλογος με τους συζύγους και τους γονείς”.

Οι ομιλίες αυτές αποτελούν μια ευκαιρία της ενορίας του Αγίου Αχιλλίου για συζύγους και γονείς, καθώς και για όσους σκέφτονται να δημιουργήσουν οικογένεια, ώστε να βοηθηθούν στη δύσκολη αυτή αποστολή τους, μέσα στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας.

Η επόμενη ομιλία θα γίνει την Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026, στις 7.00 μ.μ. στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Αχιλλίου. Προσκεκλημένος ομιλητής είναι ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα: «Οι δε εννέα, που;».