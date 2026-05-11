Ο Στέφανος Κασσελάκης στη Λάρισα στο πλαίσιο της πανελλαδικής εκστρατείας “Ακούμε την Ελλάδα”

Στη Λάρισα θα βρεθεί την Τετάρτη 13 και την Πέμπτη 14 Μαΐου 2026 ο Πρόεδρος των Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασσελάκης, συνεχίζοντας την πανελλαδική εκστρατεία «Ακούμε την Ελλάδα».

Μέσα από διαδοχικές επισκέψεις και ανοιχτές συναντήσεις σε όλη τη χώρα, η πρωτοβουλία αυτή φέρνει στο επίκεντρο τη φωνή της κοινωνίας: των εργαζομένων, των νέων ανθρώπων, των επιστημόνων, των επαγγελματιών και των ανθρώπων της παραγωγής που κρατούν ζωντανή την περιφέρεια.

Η περιοδεία στη Λάρισα επικεντρώνεται σε ζητήματα που απασχολούν έντονα τη Θεσσαλία και συνολικά τη χώρα:

την εργασία και την εργασιακή ανασφάλεια,

τη δημόσια παιδεία και την έρευνα,

τις υποδομές και την αντιπλημμυρική θωράκιση,

αλλά και την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα απέναντι στο αυξημένο κόστος και τις διαδοχικές κρίσεις.

Ο Στέφανος Κασσελάκης θα συναντηθεί με εργαζόμενους της Δ.ΥΠ.Α., πανεπιστημιακούς και φοιτητές, μηχανικούς, κτηνοτρόφους, παραγωγούς λαϊκών αγορών και πολίτες της πόλης, δίνοντας έμφαση στον άμεσο διάλογο και την καταγραφή των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας.

Πρόγραμμα περιοδείας

ΤΕΤΑΡΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2026

10:30 | Επίσκεψη στη Δ.ΥΠ.Α. Λάρισας

Συνάντηση με τη διοίκηση και εργαζόμενους της υπηρεσίας για το ζήτημα της λήξης των συμβάσεων εκατοντάδων εργασιακών συμβούλων και τις συνέπειες στην απασχόληση και τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών εργασίας.

12:30 | Επίσκεψη στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συνάντηση με μέλη ΔΕΠ, ερευνητές και φοιτητές για ζητήματα εκπαίδευσης, έρευνας, καινοτομίας και προοπτικών για τη νέα γενιά.

18:00 | Συνάντηση στο ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας

Συζήτηση με μηχανικούς και εκπροσώπους του ΤΕΕ για τα προβλήματα του κλάδου, τα προγράμματα “Εξοικονομώ”, τις ανάγκες σύγχρονων υποδομών και την αντιπλημμυρική προστασία της Θεσσαλίας.

19:00 | Περιοδεία στο κέντρο της Λάρισας

Επαφές με καταστηματάρχες και πολίτες στην εμπορική αγορά της πόλης.

21:00 | Συνάντηση με μέλη και φίλους του κόμματος

ΠΕΜΠΤΗ 14 ΜΑΪΟΥ 2026

08:30 | Επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες στον Αμπελώνα

Συναντήσεις με κτηνοτρόφους για τα προβλήματα βιωσιμότητας του κλάδου, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις αποζημιώσεις μετά τα κρούσματα ευλογιάς.

11:00 | Περιοδεία στη λαϊκή αγορά Αβέρωφ

Συνάντηση με το Σωματείο Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Π.Ε. Λάρισας και συνομιλία με παραγωγούς, επαγγελματίες και πολίτες για την ακρίβεια, το κόστος ζωής και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής.

13:00 | Δηλώσεις και συνέντευξη στα τοπικά ΜΜΕ