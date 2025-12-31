Ο Σύλλογος Τριτέκνων Λάρισας κόβει την πίτα του

Η Κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας του Συλλόγου Τριτέκνων νομού Λάρισας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μεσημέρι στην αίθουσα εκδηλώσεων PALLADIOUM – 2ο χλμ Λάρισας – Κοζάνης.

Παρακαλούνται τα μέλη και οι φίλοι των τρίτεκνων που επιθυμούν να συμμετάσχουν να προμηθευτούν τις προσκλήσεις εισόδου για την εκδήλωση από τα γραφεία του συλλόγου.

Στην τιμή κάρτας συμπεριλαμβάνονται (μουσική, φαγητά, ποτά, πίτα) ενήλικες στα 18 ευρώ και παιδικό (μέχρι 18 χρονών) στα 13 ευρώ.

Την μουσική επιμέλεια θα έχει ο γνωστός dj Γιάννης Καλιμάνης

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνουν βραβεύσεις των μαθητών/τριών που πέρασαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2025-26.