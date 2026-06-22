Ο Φώτης Σερέτης στο Κέντρο Υγείας Φαρσάλων – Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της πλήρους ανακατασκευής

Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026, ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Φώτης Σερέτης επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων, προκειμένου να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών.

Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της πλήρους ανακατασκευής του Κέντρου Υγείας και έχουν μεταφερθεί από την προηγούμενη εβδομάδα, οι υπηρεσίες από την προσωρινή δομή λειτουργίας προκειμένου να επισπευσθούν οι εργασίες.

Όπως είχαμε δεσμευτεί η προσωρινή λειτουργία του διήρκησε δύο μήνες, μέχρι τέλους Μαΐου 2026.

Η ολοκλήρωση συνολικά του έργου θα πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου διμήνου.

Οι εργασίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.