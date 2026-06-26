Ο Φ. Σερέτης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους

Σε μήνυμα του διοικητή της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας κ. Φώτη Σερέτη για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών, αναφέρονται τα εξής:

“Η 26η Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους, αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για ένα ζήτημα που αφορά ολόκληρη την κοινωνία.

Η ημέρα καθιερώθηκε με στόχο την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησής τους. Στις μέρες μας, το φαινόμενο των ναρκωτικών συνεχίζει να μεταβάλλεται, καθώς νέες ουσίες, νέοι τρόποι διακίνησης και οι δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία δημιουργούν συνεχώς νέες προκλήσεις.

Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις, η απάντηση παραμένει σταθερή: ενημέρωση, πρόληψη και συνεργασία. Η έγκαιρη ενημέρωση των παιδιών και των νέων, η στήριξη της οικογένειας, η ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας και η δημιουργία υγιών κοινωνικών προτύπων αποτελούν τα σημαντικότερα εφόδια για την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα της νέας γενιάς.

Η φετινή διεθνής εκστρατεία αναδεικνύει τη σημασία της κοινής προσπάθειας. Κράτη, οργανισμοί, επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικοί, τοπικές κοινότητες και πολίτες συνεργάζονται για την ανάπτυξη νέων και αποτελεσματικών τρόπων πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, ενισχύοντας την υγεία και την ευημερία των κοινωνιών.

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στηρίζει κάθε δράση που προάγει την πρόληψη, την ενημέρωση και την προστασία της υγείας των πολιτών. Εστιάζουμε λοιπόν, στους νέους δημιουργώντας ένα ασφαλές περιβάλλον, προσφέροντας ευκαιρίες και ελπίδα, ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται με προοπτική και αυτοπεποίθηση.

Ενημερωνόμαστε. Προλαμβάνουμε. Προστατεύουμε.“