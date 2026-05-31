Ο Φ. Σερέτης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος

Κάθε χρόνο, στις 31 Μαΐου, η παγκόσμια κοινότητα υψώνει τη φωνή της απέναντι σε έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για τη δημόσια υγεία: το κάπνισμα.

Unmasking the Appeal: Exposing Industry Tactics on Tobacco and Nicotine Products

Αποκαλύπτοντας την έλξη: Αποκαλύπτοντας τις τακτικές της βιομηχανίας καπνού και νικοτίνης

Με το σύνθημα αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) αφιερώνει φέτος την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καπνίσματος στην ανάδειξη των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται από τις μεγάλες καπνοβιομηχανίες για την προώθηση προϊόντων καπνού και νικοτίνης, ιδιαίτερα προς τους νέους ανθρώπους. Στόχος της φετινής εκστρατείας είναι η αποκάλυψη των πρακτικών που παρουσιάζουν τη χρήση καπνού ως ελκυστική επιλογή, υποβαθμίζοντας τους πραγματικούς κινδύνους για την υγεία.

Παρόλες τις προσπάθειες ευαισθητοποίησης, το κάπνισμα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες νοσηρότητας και πρόωρης θνησιμότητας παγκοσμίως, ενώ η συνεχής εμφάνιση νέων προϊόντων νικοτίνης δημιουργεί νέες και εντονότερες προκλήσεις. Η χώρα μας εξακολουθεί να παρουσιάζει αυξητική τάση στη χρήση καπνικών προϊόντων, καταγράφοντας υψηλότερα ποσοστά καπνιστών σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια και εθνική προσπάθεια ενάντια στο κάπνισμα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη, την προαγωγή της υγείας και την προστασία των παιδιών, των εφήβων και των νέων ενηλίκων.

Μέσα από τις δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τα Κέντρα Υγείας, τα Νοσοκομεία και τις δράσεις αγωγής υγείας, ενισχύουμε την ενημέρωση των πολιτών, υποστηρίζουμε τη διακοπή του καπνίσματος και προάγουμε υγιεινές επιλογές ζωής για όλους.

Ας αποκαλύψουμε την αλήθεια πίσω από τον καπνό. Ας επενδύσουμε στην πρόληψη. Ας επιλέξουμε την υγεία.