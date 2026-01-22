Ο χειμώνας γίνεται παραμύθι στο Fashion City Outlet με τον μαγικό κόσμο των PLAYMOBIL και μοναδικές Winter Sales έως -70%

Με μεγάλη προσέλευση οικογενειών και ενθουσιασμό από τους μικρούς επισκέπτες ξεκίνησε ο μαγικός κόσμος των PLAYMOBIL στο Fashion City Outlet, μετατρέποντας το πρώτο Σαββατοκύριακο σε μια εμπειρία γεμάτη παιχνίδι, φαντασία και δημιουργικότητα. Από τις 16 Ιανουαρίου το εμπορικό κέντρο «της καρδιάς μας» γέμισε παιδικά χαμόγελα, καθώς τα παιδιά βυθίστηκαν σε έναν κόσμο ιστοριών και ρόλων, φτιαγμένο ειδικά για να τα εμπνεύσει.

Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι PLAYMOBIL Junior x Disney και PLAYMOBIL Rainbow Castle υποδέχονται καθημερινά τους μικρούς επισκέπτες, προσφέροντας ένα ασφαλές και διαδραστικό περιβάλλον όπου το παιχνίδι γίνεται μέσο έκφρασης, συνεργασίας και φαντασίας. Μέσα από το ελεύθερο δημιουργικό παιχνίδι, τα παιδιά φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες και ζουν μοναδικές στιγμές, σε έναν κόσμο που έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για αυτά.

Η εμπειρία συνεχίζεται έως και τις 6 Φεβρουαρίου, με ελεύθερη είσοδο, προσκαλώντας ακόμα περισσότερες οικογένειες να ανακαλύψουν τον μαγικό κόσμο των PLAYMOBIL στο Fashion City Outlet.

Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι λειτουργούν τις εξής ημέρες και ώρες:

Τρίτη, Πέμπτη & Παρασκευή: 18:00 – 21:00

Σάββατο: 12:00 – 20:00

Κυριακή: 11:00 – 19:00

Την ίδια στιγμή, το Fashion City Outlet βρίσκεται σε ρυθμούς Winter Sales, με τις χειμερινές εκπτώσεις να διαρκούν από 12 Ιανουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου και τις προσφορές να φτάνουν έως και -70%. Έτσι, κάθε επίσκεψη συνδυάζει παιχνίδι για τα παιδιά και μεγάλες ευκαιρίες αγορών για τους μεγάλους, σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για όλη την οικογένεια.

Με δωρεάν, άνετο parking, δράσεις και παιχνίδι για τα παιδιά, μεγάλες εκπτώσεις για τους μεγάλους και μια ατμόσφαιρα που μετατρέπει τη βόλτα σε εμπειρία, το Fashion City Outlet συνεχίζει δυναμικά την χειμερινή σεζόν.

Οι πιο όμορφες στιγμές, το παιχνίδι και οι καλύτερες αγορές σε μοναδικές τιμές, συναντιούνται στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet.

Fashion City Outlet

4ο χλμ. Λεωφόρου Κ. Καραμανλή, 41335 – Λάρισα

Τηλ. 2410 671717

www.fashioncity-outlet.gr